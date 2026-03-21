Tras corrección de pensiones doradas en Pemex, este es el mayor monto pagado a extrabajadores

Anticorrupción corrigió el monto de seis pensionados de Pemex, los cuales se habían posicionado como los montos millonarios pagados por la dependencia. (Anayeli Tapia/Infobae)

Este viernes 20 de marzo de 2026 la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno corrigió seis montos de personas pensionadas de Petróleos Mexicanos (Pemex), datos que se dieron a conocer la semana pasada y al menos cinco de ellos habían sido exhibidos con sumas exorbitantes, información que reiteraba que estos extrabajadores recibían un pago cercano o superior al millón de pesos mensuales.

Pensiones millonarias son corregidas

Según la información oficial, los datos que se dieron a conocer a través de los archivos compartidos por la dependencia tuvieron una actualización al menos en Pemex, debido a que la empresa envió información complementaria el pasado 17 de marzo, por lo que las pensiones doradas tuvieron una reducción significativa.

En la corroboración de datos que hizo Infobae México y en comparativa con los ya publicados en este medio, te presentamos la información actualizada de estos sujetos extrabajadores públicos:

Carlos Arturo Sánchez Magaña, el primer monto publicado fue de $1,107,361.34, el dato actualizado es de 201 mil 961.34 pesos mensuales. Salvador Quero García, el primer monto publicado fue de $987,978.50, el dato actualizado es de 170 mil 978.50 pesos mensuales. Jorge Ernesto Moreno Tovar, el primer monto publicado fue de $976,512.80, el dato actualizado es de 160 mil 512.80 pesos mensuales. Jorge Luis Talamantes Montoya, el primer monto publicado fue de $972,626.98, el dato actualizado es de 155 mil 626.98 pesos mensuales. Alejandro Valadez Urrutia, el primer monto publicado fue de $655,515.92, el dato actualizado es de 170 mil 915.92 pesos mensuales.

Gobierno Federal insiste en exhibir pensiones millonarias de distintos exservidores públicos. (Foto: Presidencia)

Otro de los montos reportados como corregidos fue el del pensionado Mario Francisco Espinosa Estrada, quien el pasado 11 de marzo fue reportado con un ingreso de 500 mil 052.6 pesos, pero ahora, ya con la corrección de por medio se vio disminuida de manera significativa quedando en 63 mil 921 pesos.

Cabe destacar que los primeros cinco nombres fueron difundidos de manera amplia por medios de comunicación, debido a las sumas extraordinarias que en un principio significaban, ya que se contabilizaba un monto mensual de 4 millones 699 mil 995.54 pesos, solo del pago de estas personas.

¿Qué dijo la dependencia sobre el “error”?

Cabe destacar que la secretaría Anticorrupción aseguró que los datos publicados provienen de cada institución, “en su carácter de responsable de su generación y actualización”, por lo que señala que Pemex es la única responsable de los detalles ya corregidos.

Habilitan portal para consultar pensiones millonarias.

Entre las dependencias exhibidas además de Petróleos Mexicanos se encuentran:

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)

Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Luz y Fuerza del Centro (LyFC)

Nacional Financiera (NAFIN)

Estas son las pensiones doradas de Pemex

Es importante señalar que la publicación de información sobre pago de pensiones por parte de instituciones como Pemex se encuentra justificado en el artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ser extrabajadores que reciben recursos públicos.

En este contexto y con la significativa disminución de montos, las pensiones en Pemex no superan el millón de pesos por trabajador, sin embargo, sí persiste en una cantidad mayor:

Guillermo Gil Arias: 410 mil 181.62 pesos

Marcos Ramírez Silva: 227 mil 988.06 pesos

Miguel Tame Domínguez: 227 mil 757.38 pesos

Horacio Guevara Montalvo: 226 mil 589.18 pesos

Armando Leal y Santa Ana: 222 mil 283.08 pesos

Otro dato que destaca entre la multitud de datos que aloja el archivo de Petróleos es que mensualmente se destinan mil 373 millones 164 mil 985.26 pesos para el pago de pensiones de 22 mil 495 extrabajadores.