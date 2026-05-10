México

Huevos estrellados en salsa de tomate: la receta casera que conquista con sabor y sencillez

Una combinación tradicional, práctica y perfecta para cualquier momento del día que destaca por su textura suave y su toque hogareño

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Vista aérea de un plato con dos huevos fritos con yemas brillantes, cubiertos con salsa verde, cilantro, queso desmoronado y rodajas de aguacate.
Los huevos estrellados en salsa de tomate son una receta clásica que combina sencillez y sabor en la cocina mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos estrellados en salsa de tomate se han convertido en una de esas recetas infalibles que rescatan cualquier comida. Su preparación sencilla y el equilibrio entre el jitomate y el huevo crean un platillo reconfortante que suele disfrutarse en desayunos, almuerzos o cenas ligeras.

El encanto de esta receta está en su versatilidad. Puede acompañarse con pan, tortillas o incluso frijoles, lo que la vuelve una opción práctica para quienes buscan cocinar algo rápido sin perder sabor. Además, requiere pocos ingredientes y no demanda técnicas complicadas.

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La salsa de tomate aporta frescura y una textura jugosa que envuelve perfectamente a los huevos. El resultado es un platillo casero con aroma intenso y un sabor que remite a la cocina tradicional mexicana.

Ingredientes y preparación paso a paso

Dos huevos fritos con yemas amarillas cubiertos con salsa verde chunky y perejil picado, servidos en un plato con dos rebanadas de pan tostado.
Este platillo destaca por su preparación rápida y el equilibrio entre la salsa de jitomate y los huevos frescos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta se necesitan ingredientes básicos que suelen encontrarse fácilmente en casa. La clave está en cocinar la salsa hasta lograr una consistencia ligeramente espesa antes de incorporar los huevos.

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Ingredientes

  • 4 huevos
  • 4 jitomates maduros
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • Aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Preparación

  • Licuar los jitomates junto con la cebolla y el ajo.
  • Calentar un poco de aceite en una sartén y verter la mezcla licuada.
  • Cocinar a fuego medio hasta que la salsa cambie de color y espese ligeramente.
  • Agregar sal y pimienta al gusto.
  • Romper los huevos directamente sobre la salsa.
  • Cocinar hasta que las claras estén firmes y las yemas permanezcan suaves.
  • Servir calientes.

El aroma que desprende la salsa mientras hierve lentamente es uno de los detalles más atractivos de esta preparación. La combinación entre el tomate cocido y el huevo recién hecho crea una mezcla sencilla pero llena de sabor.

Un clásico que nunca falla en la cocina

Vista aérea de huevos fritos con yemas brillantes en una salsa verde espesa, adornados con cilantro, queso y jalapeños en rodajas, con una rebanada de pan.
El aroma y la textura jugosa de los huevos estrellados en salsa de jitomate hacen de esta receta una favorita en muchos hogares mexicanos.

Los huevos estrellados en salsa de tomate destacan porque permiten preparar una comida completa en pocos minutos. Su practicidad los vuelve ideales para quienes tienen poco tiempo pero desean un platillo caliente y casero.

Otro de sus atractivos es que pueden personalizarse fácilmente. Algunas personas agregan chile, queso fresco o hierbas aromáticas para intensificar el sabor y dar un toque distinto a la receta tradicional.

Gracias a su sencillez y su sabor reconfortante, esta preparación continúa siendo una de las favoritas en muchos hogares. Con ingredientes básicos y una elaboración rápida, demuestra que la cocina cotidiana también puede convertirse en un platillo lleno de sabor y tradición.

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