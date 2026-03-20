México

Le corrigen la lista a la Secretaría Anticorrupción, exhiben nuevos montos de pensiones doradas en Pemex

La nueva información publicada indica que los montos de cada persona son inferiores al millón de pesos

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La Secretaría Anticorrupción publicó una
La Secretaría Anticorrupción publicó una nueva lista con correcciones de los pensionados de Pemex. (REUTERS/Raquel Cunha/Archivo)

Como si se tratara de un error de “mala fe”, el día de hoy, 20 de marzo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó una tarjeta informativa donde asegura que llevó a cabo la corrección de datos relacionados a las pensiones de extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que agregó un apartado de “comentarios” al nuevo listado.

Amparados bajo Transparencia para el Pueblo

Cabe recordar que el pasado 13 de marzo, Anticorrupción compartió los datos de personas pensionadas de al menos 7 dependencias:

  • Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
  • Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
  • Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
  • Comisión Federal de Electricidad (CFE)
  • Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
  • Nacional Financiera (NAFIN)
  • Petróleos Mexicanos (Pemex)

Lo anterior generó señalamientos y comentarios sobre la vulneración de los extrabajadores, sin embargo, este viernes se precisó que la decisión está apegada a la transparencia del gobierno de Claudia Sheinbaum:

“De conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda la información en posesión de cualquier autoridad, así como de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos, es pública y que el artículo 65, fracción XL de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece de manera expresa como obligación de transparencia la publicación del listado de personas jubiladas y pensionadas, así como de los montos que reciben”.

Habilitan portal para consultar pensiones
Habilitan portal para consultar pensiones millonarias.

Una corrección que quita a Pemex de las pensiones millonarias

La dependencia corrigió lo publicado en la base de datos de Pemex refiriendo que recibió “datos complementarios” el pasado 17 de marzo, decisión que llevo a que el archivo original se modificara.

Los datos son de seis extrabajadores de Pemex, quienes encabezaban la lista de pensiones millonarias, según lo exhibido hace 8 días, situación que genera mayores cuestionamientos sobre la forma y verificación al momento de exhibir información sensible por parte del gobierno.

Cabe destacar que en el documento remplazado persisten datos como el año de ejercicio (2025), nombre completo de la persona jubilada, la institución a la que pertenece, estatus, monto mensual de la pensión y a los seis registros señalados se agregó el siguiente comentario:

“El 11 de marzo de 2026 Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Unidad de Responsabilidades, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que el monto neto percibido por (Nombre de cada persona) correspondía a (monto reportado con aterioridad) pesos, por lo que este dato fue publicado el 13 de marzo de 2026. Posteriormente, el 17 de marzo Pemex precisó que el monto correcto de la pensión es de (Monto corregido), por lo que con fecha 19 de marzo de 2026 se realizó la actualización correspondiente.”

La presidenta Claudia Sheinbaum propone
La presidenta Claudia Sheinbaum propone reducir las pensiones millonarias de funcionarios públicos.

Sin juicios, precisa Anticorrupción

La información publicada se basa en los datos reportados por cada institución, que asume la responsabilidad de su generación y actualización. Las modificaciones en las bases de datos disponibles para consulta pública responden únicamente a la información proporcionada, en este caso, por Pemex.

La Secretaría enfatiza que la información difundida abarca la totalidad del universo de personas pensionadas y los montos reportados por los sujetos obligados. Su publicación no implica juicio o valoración alguna sobre dichas personas.

Para cualquier aclaración relacionada con las bases publicadas, las personas interesadas deben acudir directamente ante las instituciones responsables de integrar y administrar la información.

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