Reforma de jornada laboral deja en incertidumbre a trabajadores con turnos 24x24 y 12x12

La reforma laboral, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contempla una transición paulatina hacia la semana laboral de 40 horas, la cual se implementará entre 2027 y 2030. Foto: IA

La reforma de jornada laboral para reducir el tiempo de trabajo en México a 40 horas semanales ha abierto un nuevo debate entre especialistas, empresas y trabajadores debido a la incertidumbre legal que existe alrededor de los llamados turnos especiales, como los esquemas 24x24, 12x12 o 4x3, utilizados principalmente en sectores como seguridad privada, manufactura, salud y servicios.

Aunque las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) establecen reglas claras sobre la reducción gradual de la jornada y el pago de horas extra, expertos en derecho laboral advierten que los cambios dejaron “en el limbo” a miles de empleados que actualmente laboran bajo horarios distintos a la jornada ordinaria.

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La reforma laboral, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contempla una transición paulatina hacia la semana laboral de 40 horas, la cual se implementará entre 2027 y 2030. Sin embargo, los esquemas especiales no fueron regulados de manera específica dentro de las nuevas disposiciones legales.

El Senado avala la jornada laboral de 40 horas semanales, pero mantiene el esquema de seis días de trabajo.

Claudia Sheinbaum firma acuerdo para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. (Presidencia)

De acuerdo con especialistas consultados por El Economista, el problema principal radica en que la reforma eliminó parte del artículo 59 de la LFT, el cual permitía distribuir el tiempo laboral mediante acuerdos entre patrones y trabajadores. Esa facultad ahora se trasladó al artículo 58, pero sin establecer criterios claros sobre cómo deberán operar jornadas prolongadas como las de 24 horas de trabajo por 24 de descanso.

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La abogada laboralista Nadia González Elizondo explicó que este vacío legal podría derivar en nuevos criterios judiciales e incluso en interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si estos esquemas seguirán siendo válidos bajo el nuevo modelo laboral.

¿Qué implicaría la reforma laboral para los turnos especiales?

Los turnos 24x24 y 12x12 son comunes en actividades donde los trabajadores no pueden regresar diariamente a casa, como ocurre en hospitales, plataformas marítimas, industrias y empresas de vigilancia. Bajo esos esquemas, las jornadas exceden los límites diarios tradicionales, pero compensan con periodos más largos de descanso.

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Sin embargo, con la entrada gradual de la reducción de jornada laboral, especialistas advierten que las empresas deberán revisar cuidadosamente sus contratos y esquemas operativos para evitar conflictos legales, sanciones o demandas por horas extra no pagadas.

Además, sindicatos y organizaciones laborales han señalado que la reforma podría provocar interpretaciones ambiguas sobre el tiempo efectivo de trabajo, especialmente en guardias o periodos de espera. Algunos grupos consideran que esto podría derivar en subregistro de horas laboradas o en cargas laborales más intensas pese a la reducción oficial de tiempo.

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CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- En el marco de la conmemoración de la integración del frente "Yo por las 40 horas de trabajo", jóvenes y sociedad civil encabezaron una marcha del Zócalo había el Senado par exigir se le de continuidad a una iniciativa que permita reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, los ahí presentes señalaron que el trabajo es necesario pero también contar tiempo libre. Durante su paso realizaron algunas pintas en cortinas de negocios de la calle Madero y Juárez. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

¿Cómo será la reducción de la jornada laboral en México?

La implementación de la reforma de las 40 horas será gradual. Según el calendario previsto, la jornada máxima semanal disminuirá de la siguiente manera:

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

Asimismo, la reforma contempla modificaciones al esquema de horas extra, descansos obligatorios y la implementación de controles electrónicos de asistencia en las empresas.

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Especialistas coinciden en que, aunque la reducción de la jornada laboral representa un avance importante para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aún existen vacíos legales importantes que deberán aclararse para evitar afectaciones a quienes laboran bajo esquemas especiales de trabajo.