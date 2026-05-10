Motociclista muere tras impactarse contra un Tesla en CDMX: accidente es captado en video

Un motociclista murió la noche del sábado 9 de mayo tras un choque contra un vehículo Tesla Model 3 en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

Un motociclista murió la noche del sábado 9 de mayo tras un choque contra un vehículo Tesla Model 3 en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

El accidente ocurrió en el cruce de avenida Barranca del Muerto y Anillo Periférico Sur, en la colonia Merced Gómez, y quedó captado por cámaras de seguridad y por otro automovilista.

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Automovilista registra en video el fatal accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto sucedió alrededor de las 23:05 horas. La víctima circulaba en motocicleta cuando se produjo la colisión con el automóvil conducido por una mujer de 23 años.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que el Tesla avanzó cuando el semáforo marcó luz verde sobre Barranca del Muerto. Segundos después, el motociclista atravesó el cruce a alta velocidad pese a que presuntamente tenía la luz roja.

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Un motociclista falleció tras un impacto contra un vehículo Tesla en Barranca del Muerto, CDMX, mientras peritos forenses realizan las primeras diligencias en el lugar del incidente. (Chismoso de la zona sur: X)

El conductor de la motocicleta impactó contra el costado derecho del vehículo y salió proyectado varios metros. Versiones preliminares indican que el casco se desprendió tras el golpe, lo que provocó que cayera directamente sobre el pavimento.

La grabación será integrada a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que busca determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

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Servicios de emergencia confirmaron la muerte

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al sitio.

Los equipos médicos confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Autoridades acordonaron la zona mientras personal de Servicios Periciales realizaba el levantamiento del cuerpo.

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Aunque algunas versiones señalaron que la víctima tenía entre 35 y 40 años, otros reportes preliminares estimaron una edad de entre 25 y 30 años.

El accidente ocurrió en el cruce de avenida Barranca del Muerto y Anillo Periférico Sur, en la colonia Merced Gómez, y quedó captado por cámaras de seguridad y por otro automovilista. (Es tendencia: X)

Conductora del Tesla fue trasladada a un hospital

La mujer que manejaba el Tesla recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital para valoración.

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La Fiscalía capitalina informó que analizará videos, testimonios y peritajes para establecer si alguno de los involucrados incurrió en violaciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

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