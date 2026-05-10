Ariadna Montiel respalda a Delia Hernández tras ser víctima de un ataque armado con bates y fierros

El partido Morena denunció la tentativa de feminicidio contra Delia Hernández y responsabilizó directamente a Edgar Sánchez de coordinar la agresión.| (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, expresó su respaldo a Delia Aurora Hernández Alvarado, diputada morenista local de Coahuila que sufrió una agresión el pasado sábado 06 de mayo.

¿Qué pasó? Un grupo armado con bates y fierros arremetió contra la diputada local y su equipo de trabajo, mientras realizaban actividades en San Pedro, Coahuila, esto de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por Morena.

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Montiel Reyes también condenó “energéticamente” el ataque violento y exigió a la Fiscalía del Estado que actúe de manera inmediata para detener al agresor, quien asegura milita en la coalición PRI-UDC.

Además, pidió a las autoridades locales que garanticen “medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de nuestra candidata”.

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Tentativa de feminicidio contra Delia Hernández

Difunden video de la agresión en contra de la candidata Delia Hernández y su equipo, Morena acusa a Edgar Sánchez. (Crédito: Facebook/Luis Fernando Salazar Fernández)

Morena denunció tentativa de feminicidio contra Delia Hernández, el partido responsabilizó directamente a Edgar Sánchez, integrante del PRI-UDC, de coordinar la agresión y solicitó a la Fiscalía de Coahuila que investigue el hecho como tentativa de homicidio, rechazando que se minimizaran las amenazas y los actos para intimidar políticamente a la diputada, conforme a lo expuesto por Morena en el documento oficial.

A raíz de estos hechos, Morena pidió al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) activar medidas de protección para la candidata Delia Hernández. En redes sociales, Luis Fernando Salazar Fernández, senador por Morena, difundió un video del ataque y acusó que Edgar Sánchez acudió con un “grupo de choque para agredir físicamente”, escena que mostró forcejeos y enfrentamientos durante la agresión.

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Delia Hernández, candidata de Coahuila, fue víctima de feminicidio en grado de tentativa. (Foto: Facebook)

Morena, a través del senador Salazar, exigió al Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, aplicar la ley “con toda su fuerza contra los responsables de este acto cobarde”, reiterando su respaldo a Delia Hernández.

Estas acciones se dan en un contexto donde Coahuila celebrará el 7 de junio de 2026 la elección de 25 diputaciones locales, distribuidas en 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, en un contexto marcado por denuncias de violencia política.

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El guinda reiteró su compromiso para caminar “casa por casa junto al pueblo, porque en Coahuila ya es tiempo de que llegue la Transformación”, afirmó Ariadna Montiel Reyes.