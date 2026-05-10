México

Ariadna Montiel respalda a Delia Hernández tras ser víctima de un ataque armado con bates y fierros

Morena exige a la Fiscalía de Coahuila la detención inmediata del presunto agresor, identificado como miembro de la coalición PRI-UDC

Guardar
Google icon
Pintura de acuarela que muestra a una mujer con top rojo hablando en un podio con micrófonos, y detrás una mujer de blanco sonriendo con el puño en alto.
El partido Morena denunció la tentativa de feminicidio contra Delia Hernández y responsabilizó directamente a Edgar Sánchez de coordinar la agresión.| (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, expresó su respaldo a Delia Aurora Hernández Alvarado, diputada morenista local de Coahuila que sufrió una agresión el pasado sábado 06 de mayo.

¿Qué pasó? Un grupo armado con bates y fierros arremetió contra la diputada local y su equipo de trabajo, mientras realizaban actividades en San Pedro, Coahuila, esto de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por Morena.

PUBLICIDAD

Montiel Reyes también condenó “energéticamente” el ataque violento y exigió a la Fiscalía del Estado que actúe de manera inmediata para detener al agresor, quien asegura milita en la coalición PRI-UDC.

Además, pidió a las autoridades locales que garanticen “medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de nuestra candidata”.

PUBLICIDAD

Tentativa de feminicidio contra Delia Hernández

Difunden video de la agresión en contra de la candidata Delia Hernández y su equipo, Morena acusa a Edgar Sánchez. (Crédito: Facebook/Luis Fernando Salazar Fernández)

Morena denunció tentativa de feminicidio contra Delia Hernández, el partido responsabilizó directamente a Edgar Sánchez, integrante del PRI-UDC, de coordinar la agresión y solicitó a la Fiscalía de Coahuila que investigue el hecho como tentativa de homicidio, rechazando que se minimizaran las amenazas y los actos para intimidar políticamente a la diputada, conforme a lo expuesto por Morena en el documento oficial.

A raíz de estos hechos, Morena pidió al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) activar medidas de protección para la candidata Delia Hernández. En redes sociales, Luis Fernando Salazar Fernández, senador por Morena, difundió un video del ataque y acusó que Edgar Sánchez acudió con un “grupo de choque para agredir físicamente”, escena que mostró forcejeos y enfrentamientos durante la agresión.

Delia Hernández, candidata de Coahuila, fue víctima de feminicidio en grado de tentativa. (Foto: Facebook)
Delia Hernández, candidata de Coahuila, fue víctima de feminicidio en grado de tentativa. (Foto: Facebook)

Morena, a través del senador Salazar, exigió al Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, aplicar la ley “con toda su fuerza contra los responsables de este acto cobarde”, reiterando su respaldo a Delia Hernández.

Estas acciones se dan en un contexto donde Coahuila celebrará el 7 de junio de 2026 la elección de 25 diputaciones locales, distribuidas en 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, en un contexto marcado por denuncias de violencia política.

El guinda reiteró su compromiso para caminar “casa por casa junto al pueblo, porque en Coahuila ya es tiempo de que llegue la Transformación”, afirmó Ariadna Montiel Reyes.

Temas Relacionados

Ariadna MontielMorenaTentativa de feminicidioElección 2027CoahuilaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras ser deportados y pasar 25 días detenidos por ICE, Isidoro y Anabel pudieron reunirse con su hijo en el hospital

El reencuentro ocurrió en Durango, luego de que la pareja viajara desde Hermosillo para poder abrazar nuevamente a su hijo Kevin, un joven de 18 años con cáncer de colon

Tras ser deportados y pasar 25 días detenidos por ICE, Isidoro y Anabel pudieron reunirse con su hijo en el hospital

Popocatépetl hoy: volcán registró 55 emisiones este sábado 9 de mayo

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 55 emisiones este sábado 9 de mayo

Popocatépetl hoy: volcán registró 84 emisiones este domingo 10 de mayo

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 84 emisiones este domingo 10 de mayo

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

El grupo, conocido mundialmente, no solo agotó boletos en menos de 40 minutos, sino que provocó movilizaciones masivas de seguidores y bloqueos en avenidas principales

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

Huevos estrellados en salsa de tomate: la receta casera que conquista con sabor y sencillez

Una combinación tradicional, práctica y perfecta para cualquier momento del día que destaca por su textura suave y su toque hogareño

Huevos estrellados en salsa de tomate: la receta casera que conquista con sabor y sencillez
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo: procesan a Roxana “N” por la muerte de su hijo en Mexicali

Denuncias por extorsión y fraude aumentan en el Edomex: autoridades llaman a reportar al 089

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

ENTRETENIMIENTO

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

Sofía Niño de Rivera causa polémica por crítica al sentimentalismo del Día de las Madres

Ellas son las JNS que “sin rencores” fueron a la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz

DEPORTES

Los récords históricos de los Mundiales de futbol que quizás no conocías antes de 2026

Los récords históricos de los Mundiales de futbol que quizás no conocías antes de 2026

Quiénes podrían ser los rivales de Chivas en las semifinales de la Liga Mx

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

¡Cuidado! Migración puede rechazar tu entrada a México si te falta alguno de estos documentos

“Lo más elemental como árbitro es saberte las reglas”, Francisco Chacón habla sobre polémica de Katia Itzel García en el juego de Cruz Azul vs Atlas