México

Policías antimotines desalojan protesta de productores de frijol en Zacatecas: al menos 11 detenidos durante concierto de Ricardo Montaner

El operativo en el Multiforo derivó en enfrentamientos y bloqueos que se extendieron a vialidades principales de la capital, en medio de reclamos por incumplimientos en acuerdos de acopio de frijol

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(Imagen ilustrativa creada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa creada con IA | Infobae México)

Elementos de la Policía Estatal desalojaron este sábado a productores de frijol que mantenían una protesta en las inmediaciones del Multiforo de Zacatecas, donde se realizaba un concierto del cantante Ricardo Montaner. Este operativo dejó al menos 11 personas detenidas y provocó bloqueos en distintos puntos de la capital.

La movilización inició con la colocación de tractores y camionetas en los accesos al recinto para exigir el cumplimiento de un acuerdo firmado el 29 de marzo, relacionado con el acopio de mil 500 toneladas de frijol dentro del programa Alimentación para el Bienestar.

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Los productores señalaron que dicho acuerdo fue utilizado para levantar un paro previo en la capital del estado, pero acusaron incumplimiento por parte de las autoridades.

El retiro de los manifestantes se realizó con intervención de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, lo que derivó en enfrentamientos, empujones y uso de escudos entre policías y productores.

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Expansión de la protesta

Tras las primeras detenciones, la protesta se amplió con la incorporación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, colectivos feministas y organizaciones sociales, que bloquearon el bulevar Metropolitano y exigieron la liberación de los detenidos.

Entre los arrestados se encuentran campesinos, estudiantes y una maestra jubilada de 74 años.

Los manifestantes anunciaron una protesta este lunes para exigir la liberación de los detenidos y la destitución de funcionarios estatales vinculados al programa de acopio de frijol. (Crédito: Cuartoscuro)
Los manifestantes anunciaron una protesta este lunes para exigir la liberación de los detenidos y la destitución de funcionarios estatales vinculados al programa de acopio de frijol. (Crédito: Cuartoscuro)

La postura oficial

El gobierno de David Monreal Ávila afirmó que la intervención tuvo como objetivo “garantizar la libre circulación y la seguridad de los asistentes al evento”, y sostuvo que el operativo se realizó bajo protocolos de legalidad.

Durante la tarde y noche, los bloqueos se mantuvieron en distintos puntos de la capital y frente a instalaciones de la Policía de Investigación, donde permanecieron familiares de los detenidos.

Al cierre del día, organizaciones sindicales, estudiantiles y colectivos acordaron una megamarcha para el lunes, que partirá desde la Unidad Académica de Ingeniería de la UAZ, con exigencias de liberación de detenidos y destitución de funcionarios estatales vinculados al programa de acopio de frijol.

Campesinos confrontaron a funcionarios de Morena en un restaurante

Horas antes del registro de las detenciones, productores de frijol ingresaron el sábado a un restaurante del Centro Histórico de Zacatecas para exigir atención a funcionarios estatales y federales, en medio de las protestas por la caída del precio del grano y la falta de cumplimiento de acuerdos de apoyo al sector.

En el lugar se encontraban la diputada federal Soledad Luévano Cantú y el secretario de la Función Pública estatal, Ernesto González Romo, a quienes los manifestantes pidieron retirarse mientras reclamaban atención al campo.

La movilización ocurre en el contexto de las exigencias de subsidios para compensar el precio de garantía del frijol, fijado por los productores en 27 pesos por kilogramo, frente a los 16 pesos establecidos a nivel federal, lo que ha generado pérdidas y el almacenamiento de cosechas sin salida comercial.

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