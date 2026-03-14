México

No bajan del millón de pesos: estas son las dependencias que pagan las mayores pensiones millonarias

La secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer miles de datos de personas jubiladas y pensionadas de al menos siete dependencias públicas

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Gobierno Federal insiste en exhibir
Gobierno Federal insiste en exhibir pensiones millonarias de distintos exservidores públicos. (Foto: Presidencia)

A solo dos días de que el Senado de la República aprobara la reforma sobre tope a “pensiones millonarias”, el cual fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno ha insistido en exhibir a los jubilados y pensionados que reciben pagos exorbitantes mes con mes, tras la finalización de sus labores en el servicio público.

Casi un mes después de que la mandataria mexicana hiciera público el anuncio de poner fin a las pensiones onerosas, este viernes 13 de marzo de 2026, la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le puso nombre a cada uno de estos exfuncionarios de al menos 7 instituciones:

  • Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
  • Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
  • Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
  • Comisión Federal de Electricidad (CFE)
  • Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
  • Nacional Financiera (NAFIN)
  • Petróleos Mexicanos (Pemex)

Gobierno le pone nombre a pensionados millonarias

Cabe destacar que el objetivo de la propuesta presidencial radica en que ningún jubilado de organismos estatales podrá recibir una pensión superior al 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

En Infobae México te compartimos la lista de los cinco exfuncionarios con pensión millonaria de cada institución mencionada con anterioridad:

Pemex

  1. Carlos Arturo Sánchez Magaña, $1,107,361.34
  2. Salvador Quero García, $987,978.50
  3. Jorge Ernesto Moreno Tovar, $976,512.80
  4. Jorge Luis Talamantes Montoya, $972,626.98
  5. Alejandro Valadez Urrutia, $655,515.92

Luz y Fuerza del Centro

  1. Jorge Evodio Chapa de la Torre, $1,077,533.13
  2. Edgar Velázquez Butrón, $1,037,341.01
  3. Kenneth Sydney Smith Jacobo, $1,037,290.88
  4. Gustavo Adolfo Marron Peña, $980,526.17
  5. Mardoqueo Staropolsky Nowalski, $924,057.29
Habilitan portal para consultar pensiones
Habilitan portal para consultar pensiones millonarias.

CFE

  1. José Luis Lupercio Pérez, $451,251.41
  2. Carlos Víctor Manuel Carreto y Fern, $433,440.47
  3. Hugo Hasael Cruz Alavez, $358,122.86
  4. José Antonio Cerrillo Ramírez, $349,725.01
  5. Getro Olvera Valdovinos, $338,881.63

Bancomext

  1. Fernando Villareal y Puga Colmenares, $284,940.22
  2. Humberto Soto Rodríguez, $283,537.05
  3. Jaime Luis Dávila Mercenario, $227,854.27
  4. Jaime Tarcicio Álvarez Sandoval, $197,744.34
  5. Consuelo Martínez Muñoz, $194,690.33

Banrural

  1. Marco Antonio Ubaldo Gómez, $240,125.33
  2. Felipe Michel Ramírez, $235,280.34
  3. César Conde Bustamante, $209,921.41
  4. Alfonso Rojas Zendejas, $201,879.35
  5. José de Jesús Saldívar Sandoval, $181,968.24

Banobras

  1. German Humberto Sandoval Faz, $214,171.56
  2. Miguel Celis Hernández, $200,360.87
  3. Arturo Rangel Villarreal, $196,609.34
  4. Noemi David Rodriguera, $194,224.45
  5. Jose Victor Manuel Gonzalez Molina, $185,476.73

NAFIN

  1. Carlos Enrique Sales Gutierrez, $209,580.95
  2. Arturo Osorio Barrientos, $158,650.83
  3. Héctor Mariano Arangua Morales, $150,170.97
  4. Miguel Ángel Ochoa Salas, $149,072.09
  5. Oscar Dalino Delfin Baduy, $146,838.68

Información detallada que exhibe a jubilados y pensionados

El senador del PAN criticó, además, que no se modifiquen las propuestas presidenciales. Crédito: X/@RicardoAnayaC

Lo divulgado por Anticorrupción está compuesto por 99 mil 557 registros, los cuales tienen información al corte de diciembre 2025, siendo la base de datos de CFE la que contempla más datos, superando los 50 mil datos de exfuncionarios.

La totalidad de la suma de todas las instituciones superan los 85 mil millones de pesos anuales, solo en el pago de pensiones; resaltando que Luz y Fuerza del Centro mantiene tres funcionarios que superan el pago de 1 millón de pesos mensuales.

La presidenta advirtió en febrero que la medida estaba dirigida a “aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”.

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