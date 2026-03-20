¿Iniciativas de Sheinbaum no son prioridad? Monreal asegura que reforma de pensiones doradas será analizada al “ritmo” de comisiones

Ricardo Monreal dio a conocer algunas leyes pendientes en la Cámara de Diputados.

La iniciativa sobre pensiones doradas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no ve luz verde en la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado de la República el pasado 11 de marzo.

El tema no parece ser de prioridad para las y los legisladores de San Lázaro, ya que este viernes 20, el diputado y coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la revisión de la propuesta para reformar el régimen de estas pensiones avanzará conforme a los tiempos que marque la Comisión de Puntos Constitucionales, sin presiones externas ni plazos forzados.

Comisión de Puntos Constitucionales marca el ritmo de la reforma

La minuta que busca modificar el artículo 127 constitucional, referente a las llamadas pensiones doradas, fue turnada recientemente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Monreal subrayó que el análisis y discusión se desarrollarán “al ritmo y con la libertad” que decidan los integrantes de dicha comisión.

El diputado puntualizó ante la prensa que la Comisión tiene ahora la responsabilidad de encabezar el proceso, aclarando:

“Ellos ponen el ritmo al interior con libertad. Vamos a esperar qué deciden, pero obviamente el grupo parlamentario de Morena acompañará esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Se aprueba el fin de las pensiones doradas.

Plazos y prioridades en la Cámara de Diputados

Sobre la posibilidad de aprobar la reforma antes de Semana Santa, Monreal respondió que no puede anticipar fechas exactas, aunque confía en que el tema se resuelva antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.

Durante las próximas semanas, la Cámara de Diputados manejará una agenda cargada, que incluye al menos diez proyectos legislativos de alto impacto. Entre los temas destacados se encuentran:

Procedimiento de lo contencioso administrativo

Delitos en materia de medio ambiente

Pensiones doradas

Ley de Migración

Nueva ley de vivienda

A lo anterior se suman dos iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a la reactivación económica. Una de ellas implica una modificación al Código Fiscal de la Federación; la otra, la creación de un marco legal para incentivar inversiones privadas en combinación con recursos públicos y sociales.

Gobierno Federal insiste en exhibir pensiones millonarias de distintos exservidores públicos. (Foto: Presidencia)

Diputados esperan el Plan B

Monreal informó que la próxima semana comenzará la deliberación de las iniciativas económicas enviadas por el Ejecutivo federal. También se mantiene a la expectativa el llamado Plan B de la reforma electoral, que actualmente aguarda la decisión del Senado.

“Estamos en espera de que el Senado pueda resolver de manera autónoma su veredicto y tornárnoslo a la Cámara Revisora que ahora es la Cámara de Diputados”, explicó el legislador.

El coordinador parlamentario reiteró que el proceso será respetuoso de los plazos y normas establecidos:

“No vamos a precipitar ni vamos a violentar la ley y el reglamento. Vamos a dar el plazo que establece la ley”.

De este modo, el avance de la reforma de pensiones doradas quedará supeditado al ritmo interno de las comisiones y a un calendario legislativo especialmente dinámico en este cierre de periodo.