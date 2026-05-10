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Quiénes podrían ser los rivales de Chivas en las semifinales de la Liga Mx

El Guadalajara tiene la posibilidad de disputar un Clásico Nacional o medirse ante la Máquina en la antesala de la final

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El Guadalajara tiene la posibilidad de disputar un Clásico Nacional o medirse ante la Máquina en la antesala de la final. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
El Guadalajara tiene la posibilidad de disputar un Clásico Nacional o medirse ante la Máquina en la antesala de la final. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Tras una heroica remontada frente a los Tigres, gracias a un doblete del juvenil Santiago Sandoval en los cuartos de final, las Chivas ya conocen quiénes podrían ser sus rivales en la instancia de semifinales, a falta de lo que ocurra en los encuentros de este domingo.

El panorama presenta dos escenarios sumamente atractivos para la afición rojiblanca, donde el primero de ellos podría ser el más esperado con la posibilidad de tener un Clásico Nacional, pero para que esto suceda, las Águilas deben imponerse a Pumas esta noche.

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La otra opción, en caso de ganar el cuadro de la UNAM, presenta un hipotético entre el Rebaño Sagrado y el Cruz Azul, duelo que sabría a revancha tras lo sucedido la temporada pasada donde la Máquina dejó fuera al Guadalajara con un penal fallado de Javier “El Chicharito” Hernández en los últimos minutos.

La posibilidad de tener un Clásico Nacional en semifinales

chivas vs américa - 9 marzo 2025
Si América avanza, se enfrentará al Guadalajara. (X/ @Chivas)

Si el América logra imponerse a los Pumas esta noche, habría Clásico Nacional en semifinales, generando un duelo de alta expectativa entre los dos equipos con mayor afición en México.

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La gran interrogante sobre esta posible eliminatoria recae en las sedes de los encuentros. De acuerdo con la normativa de la FIFA, tanto el Estadio Azteca como el Estadio Akron deberán ser entregados este 11 de mayo para iniciar los preparativos finales rumbo al Mundial 2026.

Esta medida impediría que ambos recintos alberguen los encuentros de la siguiente ronda, por lo que en este caso, se especula que el encuentro de ida se lleve a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el de vuelta sería en el Jalisco, un inmueble que fue la casa de Chivas durante mucho tiempo.

Dónde se jugaría el partido si juegan contra Cruz Azul

La eliminatoria se disputaría en el Cuauhtémoc y en el Jalisco. (X / Chivas)
La eliminatoria se disputaría en el Cuauhtémoc y en el Jalisco. (X / Chivas)

En caso de que los Pumas logren vencer al América, se abriría el escenario para un enfrentamiento de alto voltaje entre Cruz Azul y Chivas, lo cual presentaría un capítulo cargado de morbo y sed de revancha para la afición rojiblanca, ya que todavía permanece fresco el recuerdo de la temporada pasada, cuando el conjunto cementero dejó fuera al Rebaño Sagrado en la instancia de los cuartos de final.

Debido a la misma normativa de la FIFA que exige la entrega de los recintos mundialistas, el partido de ida tampoco podría celebrarse en el Estadio Azteca.

A falta de una confirmación oficial, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla se perfila como la sede alterna para este compromiso, ya que fungió como la casa de los cementeros durante toda esta temporada. Este movimiento podría beneficiar a Chivas, pues normalmente suelen tener una gran presencia de aficionados rojiblancos cuando visitan la Angelópolis.

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