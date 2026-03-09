La mejor verdura para bajar la presión arterial gracias a sus propiedades que mejoran la circulación sanguínea

Incorporar esta hortaliza en diversas presentaciones ayuda a proteger el sistema circulatorio y a regular la tensión arterial(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de betabel ha cobrado relevancia en la comunidad científica por su potencial para regular la presión arterial y favorecer la circulación sanguínea, por lo cual se considera que es la verdura con mayor potencial para prevenir la hipertensión.

Diversos estudios han identificado que los nitratos presentes en esta hortaliza contribuyen a la producción de óxido nítrico, un compuesto que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a mejorar el flujo sanguíneo.

En este sentido, y según datos de la Mayo Clinic y de la Cleveland Clinic, incorporar betabel en la dieta diaria puede influir positivamente en los niveles de presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada, tal como te contamos aquí.

El consumo regular de betabel ayuda a regular la presión arterial y optimiza la circulación sanguínea en adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del betabel para ayudar a regular la presión arterial

El betabel, también conocido como remolacha, aporta beneficios comprobados para la regulación de la presión arterial.

Estos efectos se deben principalmente a su alto contenido de nitratos inorgánicos, que el cuerpo transforma en óxido nítrico. A continuación se detallan sus principales beneficios en este contexto:

Beneficios del betabel para la presión arterial

Reducción de la presión arterial: Diversos estudios clínicos han demostrado que el consumo regular de jugo de betabel ayuda a disminuir tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. Este efecto puede observarse en personas con presión alta y en quienes mantienen niveles dentro del rango normal.

Aporte de nitratos naturales: El betabel es una de las fuentes vegetales más ricas en nitratos. Estos compuestos, tras ser convertidos en óxido nítrico en el organismo, facilitan la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre circule con mayor facilidad.

Mejora de la función endotelial: El óxido nítrico generado a partir de los nitratos contribuye a mantener el endotelio (revestimiento interno de los vasos sanguíneos) en buen estado, favoreciendo el control de la presión.

Aporte de potasio y fibra: El betabel también contiene potasio, un mineral esencial que ayuda a contrarrestar los efectos negativos del sodio en la presión arterial. Además, su fibra favorece la salud cardiovascular en general.

Efecto antioxidante: Sus pigmentos y antioxidantes, como las betalaínas, contribuyen a reducir el estrés oxidativo, un factor vinculado a problemas cardiovasculares.

Los nitratos naturales del betabel favorecen la producción de óxido nítrico, contribuyendo a relajar los vasos sanguíneos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor manera de consumir betabel para ayudar a regular la presión arterial

Ensayos clínicos han mostrado que beber 250 ml de jugo de betabel al día puede reducir la presión arterial en adultos con hipertensión leve en un periodo de una a cuatro semanas por lo que esta se considera la mejor manera de obtener sus propiedades.

Esta presentación permite aprovechar al máximo su contenido de nitratos, que el organismo convierte en óxido nítrico, facilitando la vasodilatación y la reducción de la presión arterial; sin embargo, existen otras buenas opciones como las siguientes:

Jugo de betabel fresco: Beber entre 200 y 250 ml diarios, preferentemente recién preparado y sin filtrar, para asegurar la mayor concentración de nitratos y antioxidantes. Se puede combinar con jugo de otras verduras como zanahoria, manzana o jengibre.

Betabel crudo rallado o en ensaladas: Incorporar betabel crudo en ensaladas ayuda a preservar los nitratos y otros compuestos activos.

Batidos y smoothies: Añadir betabel crudo o cocido a batidos junto con frutas y verduras potencia su absorción y aporta variedad de nutrientes.

Betabel cocido al vapor: Cocinarlo al vapor o hervido durante poco tiempo permite mantener buena parte de sus nutrientes, aunque la cocción excesiva puede reducir el contenido de nitratos.

El jugo fresco de betabel es la forma más recomendada para aprovechar sus beneficios sobre la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus beneficios se recomienda evitar el consumo excesivo (más de 500 ml diarios), ya que puede causar molestias digestivas o cambios en el color de la orina y las heces (efecto benigno llamado “beturia”).

Además, personas con antecedentes de cálculos renales deben consultar a un médico antes de aumentar significativamente el consumo, por el contenido de oxalatos del betabel.