Comisión del Congreso de Sinaloa aprueba restringir música con apología del delito en escuelas y transporte público

La propuesta contempla otras medidas de seguridad en el transporte público, entre ellas la instalación de botones de pánico en las unidades. (Crédito: Imagen ilustrativa | Infobae México)

La Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso de Sinaloa aprobó un dictamen para restringir la difusión de música que haga apología del delito o de la violencia en determinados espacios públicos del estado, una medida que apunta principalmente a escuelas y unidades de transporte público.

La propuesta fue avalada por unanimidad durante una reunión de trabajo —este martes— previa a su envío al Pleno del Congreso local, donde deberá ser discutida y votada para determinar si entra en vigor.

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El proyecto contempla modificaciones a diversas normas estatales, entre ellas la Ley de Educación, la Ley de Gobierno Municipal, la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, así como la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con el dictamen, la restricción busca limitar la reproducción de contenidos musicales que exalten conductas delictivas o actos violentos en espacios considerados sensibles para la formación de menores de edad.

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Los legisladores que respaldaron la iniciativa señalaron que el objetivo es fortalecer entornos que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, bajo el argumento de que ciertos mensajes difundidos en canciones pueden influir en la percepción social de la violencia.

Otras medidas de seguridad

Además de las restricciones musicales, la propuesta incorpora medidas de seguridad para el transporte público, entre ellas la instalación de botones de pánico en unidades del servicio colectivo.

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En la votación participaron las diputadas Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, Karla Daniela Ulloa Rodríguez, Jesús Angélica Díaz Quiñónez y Elizabeth Ramírez Tirado, así como el diputado Ambrocio Chávez Chávez, quienes respaldaron el dictamen.

La Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes aprobó por unanimidad la propuesta durante una sesión este 28 de abril. (Crédito: Congreso de Sinaloa)

Tras su aprobación en comisión, el documento será remitido al Pleno del Congreso del Estado, donde los legisladores definirán si la iniciativa se convierte en reforma legal aplicable en la entidad.

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La discusión sobre la regulación de contenidos musicales vinculados con la apología del crimen ha cobrado fuerza en distintas regiones del país en medio del debate sobre el impacto cultural de los narcocorridos y otros subgéneros asociados con organizaciones criminales o narrativas de violencia.

Posible apología del delito en concierto de El Komander en Michoacán: fiscalía investiga

La Fiscalía de Michoacán inició una investigación tras la presentación de El Komander en la Expo Feria de Maravatío, donde interpretó temas de su repertorio con referencias a la delincuencia durante el concierto realizado el pasado miércoles 22 de abril.

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El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, señaló que la revisión se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Gobierno encabezada por Raúl Zepeda Villaseñor, con el objetivo de esclarecer por qué el evento fue autorizado por autoridades municipales pese a las restricciones vigentes en la entidad.

El funcionario explicó que existen antecedentes de agrupaciones y organizadores que han recurrido a mecanismos legales para poder realizar espectáculos donde se interpretan corridos o subgéneros relacionados, a pesar de las limitaciones establecidas por la legislación local.

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También indicó que se han sostenido conversaciones con gobiernos municipales para evitar este tipo de presentaciones o, en su caso, para que los artistas ajusten su repertorio y omitan canciones con referencias al crimen organizado.

En Michoacán, un decreto publicado en 2025 prohíbe la interpretación y reproducción de narcocorridos en eventos públicos masivos, al considerar que promueven la violencia. Desde su entrada en vigor, agrupaciones como Los Tucanes de Tijuana y Los Farmerz han cancelado presentaciones o modificado sus shows para cumplir con la normativa.

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