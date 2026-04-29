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Previo a la Liguilla, reportan suspensión de Víctor Cáceres tras polémica arbitral en el América vs Atlas

La Comisión de Árbitros habría tomado medidas tras el error arbitral

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(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
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El árbitro Víctor Alfonso Cáceres habría sido suspendido de cara a la Liguilla del Clausura 2026, luego de un error de procedimiento durante el partido entre América y Atlas, correspondiente a la Jornada 17, que influyó en el resultado

La decisión, aún no oficializada por la Comisión de Árbitros, surge tras una jugada polémica en la que se omitió una infracción en un penal fallado por el conjunto azulcrema.

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Error en penal desata la polémica

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La acción ocurrió el pasado sábado 15 de abril en el Estadio Banorte, durante el encuentro en el que América cayó 1-0 ante Atlas. En ese partido, Raphael Veiga falló un penal ante el arquero Camilo Vargas, quien al momento del cobro no tenía al menos un pie sobre la línea de gol, como lo establece el reglamento.

De acuerdo con el periodista David Medrano, la Comisión de Árbitros determinó dejar fuera a Cáceres de la fase final tras no sancionar correctamente la jugada. El reporte señala que, pese a que el VAR solicitó detener la reanudación para revisar la acción, el silbante permitió que el juego continuara, lo que impidió la intervención del videoarbitraje y la posible repetición del penal.

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La versión fue respaldada por el exárbitro Fernando Guerrero, quien coincidió en que la decisión dejó sin posibilidades de corrección una jugada clave.

Decisión impacta rumbo de la Liguilla

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Según la información difundida, Cáceres fue notificado este martes de que no será considerado para dirigir partidos en la Liguilla del Clausura 2026, como consecuencia directa del error en el procedimiento.

La jugada no solo influyó en el marcador, sino también en la posición final del América, que terminó en el octavo lugar de la tabla y enfrentará a Pumas en los Cuartos de Final, cerrando la serie como visitante en Ciudad Universitaria.

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