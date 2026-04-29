Sheinbaum reitera apoyo a trabajadores de Altos Hornos de México en Monclova, Coahuila, tras años de huelgas

03/06/2024 03 June 2024, Mexico, Mexico City: Mexican presidential candidate Claudia Sheinbaum Pardo gives a message to her supporters to celebrate her victory after receiving the preliminary election results of Mexico's general election. The 61-year-old led on 57.9\% of the vote with around two-thirds of ballots counted, the national electoral institute said on Monday. Photo: Carlos Tischler/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa POLITICA DEPORTES Carlos Tischler/eyepix via ZUMA / DPA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su apoyo a los trabajadores que fueron víctimas de despidos masivos de una de las empresas siderúrgicas más importantes de México, Altos Hornos de México (AHMSA).

Durante su conferencia “La Mañanera” de este miércoles, en donde firmó un acuerdo para incentivar la industria de acero en México, fue cuestionada por la prensa sobre las garantías que se tendrán para que sea exitoso, y le recordaron el caso de AMHSA.

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Sheinbaum Pardo explicó que el caso de esta empresa tiene una historia marcada por la corrupción, lo que finalmente provocó el cierre de la empresa. El caso sigue en proceso judicial bajo concurso mercantil, y según la presidenta, la resolución aún está pendiente en el Poder Judicial.

La mandataria detalló que el gobierno ha solicitado expresamente a la jueza encargada del caso que los trabajadores sean la prioridad. Subrayó que, en cualquier decisión que se tome, “los trabajadores van primero (...) tienen que ser liquidados conforme a la ley”.

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La Secretaría del Trabajo, encabezada por Maruch Bolaños, de acuerdo con la jefa del Ejecutivo, se mantiene en contacto con los trabajadores. Desde hace algunos meses se esperaba una resolución del caso, pero según Sheinbaum, la jueza decidió posponerla.

La presidenta Claudia Sheinbaum reitera el apoyo a los trabajadores de Altos Hornos de México en Monclova, Coahuila, abordando temas laborales.

El gobierno se comprometió a insistir en que los trabajadores de Monclova “van primero”.

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Impacto de AHMSA en la industria del acero

La presidenta puntualizó que AHMSA, durante el tiempo que operó, producía una parte “muy significativa del acero en México” y subrayó la relevancia de la empresa para la economía de Coahuila.

Fotografía de archivo en la que se observa a miles de trabajadores protestando en apoyo a la siderúrgica Altos Hornos de México (Ahmsa). EFE/Miguel Sierra

Aunque reconoció que el caso de AHMSA es particular y está en proceso judicial, destacó su interés por conservar la empresa. El objetivo es que los empleos y la producción en la región puedan restablecerse y prosperar nuevamente.

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¿Qué pasó en Altos Hornos de México?

Desde el año 2024, la siderúrgica Altos Hornos de México se declaró en quiebra debido a que no logró pagar una deuda que supera los 61 mil millones de pesos a sus acreedores, entre los que se encuentran las empresas paraestatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).