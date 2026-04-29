Detienen en el Edomex a cuatro personas relacionadas con el asesinato de una familia en Azcapotzalco

El domicilio color azul fue donde las autoridades localizaron los cuatro cuerpos. Crédito: Facebook - Conecta Azcapotzalco

Luego de que el pasado martes se registró el asesinato de cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, dentro de un domicilio ubicado en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vásquez Camacho, dio a conocer que se detuvo a tres hombres y una mujer relacionados con el hecho.

De acuerdo con la información proporcionada por Vázquez Camacho, las cuatro personas fueron detenidas en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

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Fue gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente y del C5 del Estado de México, que se ubicaron dos camionetas que fueron robadas del domicilio en el que fueron asesinadas las cuatro personas, y tras implementar un operativo coordinado, se detuvo a María de Jesús Villaseñor Barrera de 24 años, José Maria Villaseñor Barrera de 21 años, y Francisco Javier Azuara Santos de 36 años, quienes viajaban a bordo de una camioneta con placas de Morelos, y en la que se hallaron diferentes objetos de valor, como prendas de vestir, zapatos, tenis y otros robados de la vivienda; también se les aseguraron dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína.

Además, resultado de un intercambio de disparos, se detuvo a Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años, quien fue identificado como autor material del homicidio y quien se ocutó dentro de un hotel en el mismo municipio, a bordo de la segunda camioneta robada, con placas de San Luis Potosí.

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Las autoridades detuvieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con el homicidio. Foto: SSC CDMX

Los detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de predios, y narcomenudeo, que opera en el Estado de México, en las zonas limítrofes de la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras indagatorias, no se descartaría una relación sentimental previa entre el detenido de 20 años de edad y una de las mujeres hallada sin vida en el domicilio en Azcapotzalco, relación que podría haber sido aprovechada para robar la casa o forzar el despojo de alguna propiedad familiar.

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Así fue el homicidio de una familia en Azcapotzalco

Cuatro miembros de una familia, dos adultos y dos menores de edad, fueron asesinados a puñaladas dentro de su hogar, en la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía antes mencionada.

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Los detenidos tenían en su poder dos camionetas robadas en el lugar. Foto: SSC CDMX

De acuerdo con la información disponible, las víctimas son una pareja de 47 años de edad, y sus hijas, dos menores de 16 y 12 años de edad.

Las cuatro víctimas fueron atacadas con arma blanca.

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De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), elementos de esa corporación recibieron el reporte sobre tres mujeres y un hombre que fueron hallados sin vida con heridas de arma punzocortante al interior de un domicilio.

De los hechos, se informó, se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto los oficiales realizaban entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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(Google Maps)

La familia fue encontrada sin vida por un familiar que acudió al domicilio para visitarlos. Los vecinos de la zona detallaron a diversos medios que el ataque ocurrió a las 3 de la mañana. Uno de los vecinos contó al medio El Universal que se habían escuchado gritos y una fuerte discusión.

De acuerdo con el medio El País, no se encontraron chapas forzadas ni se registraron llamadas de emergencia al 911 reportando alguna emergencia.

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De acuerdo con el periodista de nota roja Carlos Jiménez, en el lugar de los hechos se encontró un mensaje en el que se atribuía el crimen al grupo delictivo La Unión Tepito. “Por no pagarle a La Unión”, se lee en el mensaje, según lo difundido por Jiménez.

Sin embargo, del lugar se robaron dos camionetas, por lo que, de acuerdo con el comunicador, podría tratarse de un distractor.

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El padre de familia encontrado sin vida, según el periodista Antonio Nieto, era dueño de una farmacéutica.