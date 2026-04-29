Critican a Lenia Batres por votar en contra de que el IMSS otorgue prótesis a menores con discapacidad

El 28 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cubrir la entrega de lentes, aparatos auditivos, prótesis y otros dispositivos médicos para niñas, niños y adolescentes. La ministra lenia Batres voto en contra, lo que derivó en críticas en X.

El 28 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cubrir la entrega de lentes, aparatos auditivos, prótesis y otros dispositivos médicos para niñas, niños y adolescentes.

La resolución corresponde a la acción de inconstitucionalidad 13/2025 sobre el artículo 42, fracción II, del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, que excluía estos insumos de la cobertura.

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Lenia Batres Guadarrama concentró la atención pública al votar en contra, al considerar que la modificación al reglamento representaría un impacto estructural en el presupuesto del instituto.

Cuestionan voto de Lenia Batres

Durante la deliberación, la autonombrada “Ministra del Pueblo” argumentó su voto en contra bajo el precepto de una lógica presupuestal.

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“No podríamos, insisto, presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada, sin contar con evidencia técnica de infraestructura, presupuesto y recursos. Y por ello, una declaratoria de invalidez con efectos generales tendría que basarse en una valoración previa de esta capacidad. De lo contrario, estaríamos emitiendo una resolución que genere un impacto estructural presupuestal relevante. Insisto, sin haber tenido elementos para haber realizado el análisis correspondiente”.

El resto de los ministros deliberó a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad 13/2025, bajo la ponencia de María Estela Ríos González, quien externó que el acceso a lentes, aparatos auditivos, prótesis y otros dispositivos médicos será un derecho extensivo inmediato para todos los niños, niñas y adolescentes que estén en las condiciones que establece la declaratoria de inconstitucionalidad.

La postura de Batres Guadarrama generó cuestionamientos sobre una defensa que contradice los intereses del pueblo que ella misma asegura representar para alinearse con el Estado.

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La ministra Lenia Batres ha sido objeto de críticas tras votar en contra de la propuesta para que el IMSS otorgue prótesis a menores con discapacidad, generando un debate público. (Infobae México: Jovani Pérez)

Marco Levario Turcott, director de la revista Etcétera, sumó un elemento al debate en torno a la ministra Batres. A través de su cuenta en X —anteriormente Twitter—, recordó su postura en la resolución histórica de la SCJN que frenó una deuda de impuestos por 5.8 millones de pesos que la Ciudad de México reclamaba al ISSSTE.

“Lenia Batres dispensa una deuda de casi seis mil millones de pesos al ISSSTE que encabeza su hermano Martí Batres, pero rechaza la obligación del IMSS y el ISSSTE para entregar anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, implantes cocleares, así como prótesis y órtesis externas”.

Levario Turcott no fue el único líder de opinión en cuestionar el discernimiento de la ministra. Los periodistas Manuel López San Martín, Carlos Torres y Rubén Cortés compartieron la misma visión crítica.

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La ministra Lenia Batres Guadarrama es criticada tras su voto en contra de incluir ciertos aditamentos médicos para beneficiarios del IMSS, defendiendo la decisión. (Captura de pantalla: X)

Las polémicas de Lenia Batres Guadarrama en la SCJN

La trayectoria de Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —cargo que ocupa desde diciembre de 2023 tras ser designada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador— ha estado marcada por constantes controversias, choques con sus pares y una alineación política explícita con el partido Morena.

Cronología de las polémicas más destacadas:

2023: Designación y críticas iniciales

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Diciembre 2023: Es nombrada ministra por AMLO tras el rechazo del Senado a las ternas, convirtiéndose en la primera ministra designada directamente por el Ejecutivo. Se le critica su falta de trayectoria jurisdiccional y su cercanía partidista.

2024: La “Ministra del Pueblo” y choques en la Corte

Enero 2024: Se autodenomina “Ministra del Pueblo” en su discurso de toma de posesión, donde acusa a la SCJN de incurrir en excesos, violar la Constitución y percibir sueldos ilegales, generando fricción inmediata con los otros ministros.

Abril 2024: Acumula críticas por su comportamiento en las sesiones, incluyendo discusiones con la ministra presidenta Norma Piña y errores técnicos en sus proyectos.

Julio-Agosto 2024: Se reporta que utiliza recursos públicos para realizar giras proselitistas a favor de la reforma judicial. Se señala un gasto de al menos $160,000 pesos en viajes durante estos meses.

Agosto 2024: Se viralizan videos donde se le ve viajando en metro, presumiendo austeridad, pero simultáneamente se reporta que llega a sus destinos en camionetas blindadas de alto costo asignadas por el Estado.

2025: Campaña judicial y enfrentamientos

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Febrero 2025: Se le señala por presunto nepotismo y por errores recurrentes en el pleno, donde sus compañeros han tenido que corregir sus votaciones o proyectos.

Marzo 2025: Abandona una sesión y acusa a sus colegas de ser cómplices de “poderes fácticos”. Mantiene una disputa pública con el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien la acusa de obedecer a “amos” políticos.

Abril 2025: Se le critica por faltar a sesiones de la Corte (jueves y algunos miércoles) para realizar campañas políticas de cara a la elección judicial de 2025.

Mayo 2025: Defiende el uso de “acordeones” (guías de voto) con candidatos marcados para la elección judicial, en la que busca ratificarse como ministra.

Agosto 2025: Vota en contra del amparo a Lorenzo Córdova (exconsejero del INE) respecto a su aparición en libros de texto, alineándose nuevamente con la postura del gobierno.

2026: Continuidad de las disputas

Enero 2026: Vota en contra de la improcedencia de recursos de revisión contra sentencias definitivas de la SCJN, manteniendo su postura discrepante con la mayoría del pleno en la interpretación de amparos directos.

Su postura en contra de que el IMSS provea de lentes, aparatos auditivos, prótesis y otros dispositivos médicos para niñas, niños y adolescentes añade un nuevo elemento a la controversial figura de la ministra.

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