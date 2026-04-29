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Exhiben cuánto dinero pagó Julio Ibáñez, periodista de TUDN para evitar la cárcel en Sudáfrica

Reportes locales detallan el procedimiento que siguió tras la detención del comunicador mexicano y su camarógrafo

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El proceso legal del comunicador mexicano suma nuevos datos desde Sudáfrica. (Especial)
El proceso legal del comunicador mexicano suma nuevos datos desde Sudáfrica. (Especial)

La situación legal de los periodistas mexicanos en Sudáfrica continúa generando información relevante, luego de que medios locales revelaran nuevos detalles sobre su proceso. En particular, el caso de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, volvió a tomar fuerza tras difundirse el monto que tuvo que cubrir para recuperar su libertad, luego de haber sido detenido por el uso de drones en una zona restringida.

De acuerdo con el medio sudafricano South African Jewish Report, tanto Ibáñez como su compañero Daniel García pagaron una sanción económica para abandonar la prisión. La cifra, según la publicación, asciende a 10 mil rands por persona, lo que equivale aproximadamente a 10 mil 500 pesos mexicanos. Este pago les permitió continuar su proceso en libertad, aunque bajo estrictas condiciones impuestas por las autoridades.

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(Captura de pantalla)
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Los comunicadores fueron detenidos días atrás en el hotel donde se hospedaban, tras ser señalados por operar un dron en las inmediaciones de una universidad en Johannesburgo. Posteriormente, fueron trasladados a otro sitio donde permanecen bajo vigilancia policial, sin la posibilidad de abandonar el país hasta que se resuelva su situación legal.

El proceso sigue abierto y se espera que tenga un avance importante el próximo 12 de mayo, fecha en la que está programada la audiencia correspondiente. Hasta entonces, ambos periodistas deberán permanecer en territorio sudafricano, cumpliendo con las disposiciones de las autoridades locales.

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(Captura de pantalla)
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El equipo de Javier Aguirre sumará ensayos frente a Ghana, Australia y Serbia, buscando afinar detalles y dar minutos clave a sus figuras antes del esperado debut mundialista ante Sudáfrica el 11 de junio. (Ilustración: Jovani Peréz/Infobae)
El equipo de Javier Aguirre sumará ensayos frente a Ghana, Australia y Serbia, buscando afinar detalles y dar minutos clave a sus figuras antes del esperado debut mundialista ante Sudáfrica el 11 de junio. (Ilustración: Jovani Peréz/Infobae)

El origen del incidente se remonta al momento en que un integrante de la comunidad judía detectó el vuelo del dron y decidió reportarlo de inmediato a la Community Security Organization (CSO). Este organismo activó un protocolo de revisión que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a los involucrados.

Sobre este punto, Liron Sanders, director de la organización, explicó cómo lograron ubicar a los responsables a partir del material visual recopilado.

“Intentamos encontrarlos pero no pudimos y, como resultado, volvimos a revisar las imágenes de la cámara para comprender más sobre ellos y lo que estaban haciendo. En este punto, notamos el dron en el video”, comentó.

Aunque ya no se encuentran en prisión, la situación de Ibáñez y García sigue sin resolverse por completo. El caso ha llamado la atención tanto en México como en Sudáfrica, especialmente por el contexto en el que ocurrió, en medio de coberturas relacionadas con el Mundial 2026. Por ahora, ambos permanecen a la espera de una resolución que determine su futuro inmediato.

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