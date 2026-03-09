Ataque armado entre grupos criminales en Sonora deja tres personas muertas

Al lugar acudieron elementos de seguridad (Facebook/Opinión Sonora)

Un total de tres personas fueron asesinadas en Sonora como consecuencia de lo que, según las primeras investigaciones, se trató de un ataque armado entre grupos delictivos.

Por la tarde del 8 de marzo fue registrado un ataque armado en la colonia Urbi Villa del Rey, en Ciudad Obregón que derivó en la muerte de dos hombres y una mujer (de entre 25 y 33 años).

Atacantes viajaban en una camioneta y usaron armas largas

Poco después de las 5:00 de la tarde las tres personas viajaban en un auto Chevrolet Malibú en inmediaciones de la calle Casa Blanca, sitio en el que fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta, una Toyota Tacoma de color negro.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por lo ocurrido. Además, las primeras averiguaciones indican que los disparos contra los individuos que iban en el Chevrolet fueron realizados con armas largas.

Los cuerpos de las víctimas no han sido identificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por las detonaciones los dos hombres y la mujer quedaron sin signos vitales en el sitio. Las primeras revisiones de los peritos encontraron casquillos de arma larga en el sitio.

Mientras que al interior del auto de las víctimas había tres fusiles de asalto AK-47 (cuernos de chivo), así como una pistola semiautomática.

“Las primeras líneas de investigación apuntan a una posible disputa entre grupos delictivos como móvil del ataque”, destaca el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Además, fueron desplegados operativos para ubicar a los atacantes, así como investigaciones para establecer la identidad de las víctimas. Imágenes compartidas por medios locales muestran parte de la movilización policiaca en el sitio. Hasta el momento no hay datos sobre el nombre de las estructuras criminales implicadas en el ataque.

Tres detenidos con más de media tonelada de metanfetamina

En otras acciones ocurridas en Sonora, el 7 de marzo la Guardia Nacional informó sobre el aseguramiento de tres hombres que llevaban más de media tonelada de droga sintética en dos vehículos.

Fueron detenidos en San Luis Río Colorado (Guardia Nacional)

“Agentes de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron a tres personas que transportaban más de media tonelada de metanfetamina”, destaca el reporte de la institución.

Los elementos de la corporación revisaron diversos vehículos en el puesto de seguridad Cucapah, en el municipio de San Luis Río Colorado lo que derivó en el hallazgo de mil 152 bolsas transparentes con metanfetamina y que dieron un peso de 517 kilogramos.

Es por lo anterior que los tres individuos (no fueron revelados sus nombres) fueron detenidos, junto con la droga y las unidades, quedaron a disposición del Ministerio Público con el objetivo de que avancen las investigaciones en el caso.