Localizan sin vida debajo de un velero al ciudadano estadounidense desaparecido en Guaymas, Sonora

Autoridades informaron que al momento de su localización le encontraron su teléfono celular y su cartera. Crédito: Redes sociales

El ciudadano estadounidense Patrick Joseph Weber, de 71 años, fue localizado sin vida en San Carlos, municipio de Guaymas, después de haber sido reportado como desaparecido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que el hallazgo ocurrió debajo de un velero que se encuentra junto al de su propiedad, tras una serie de diligencias que involucraron la inspección de un domicilio, así como el procesamiento de un vehículo y una embarcación relacionados con la víctima.

Autoridades descartaron indicios de violencia o saqueo tras realizar indagatorias en la casa, el vehículo y la embarcación de Joseph.

La Secretaría de Marina (Semar) realizó la recuperación del cuerpo de Joseph.

Los reportes oficiales señalan que se le encontraron pertenencias entre su ropa cuando fue rescatado.

Autoridades informaron que se estableció coordinación con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo para asegurar el acompañamiento institucional correspondiente durante el proceso.

Inicio de la investigación y diligencias realizadas

La FGJES informó que estaba realizando investigaciones para esclarecer la desaparición de Patrick Joseph Weber apenas el pasado 25 de febrero, un día antes de su localización sin vida.

Según el reporte de la autoridad, la denuncia sobre el desconocimiento del paradero del adulto mayor comenzó luego de que se presentó el reporte en el poblado de San Carlos, municipio de Guaymas.

Las autoridades detallaron que personal especializado entrevistó a personas cercanas, inspeccionó el domicilio donde residía el ciudadano estadounidense y procesó tanto el vehículo como una embarcación asociados al caso.

Además, refirieron que “Los actos de investigación realizados por la Fiscalía establecieron que no existen indicios de violencia o saqueo en su departamento, ni en la embarcación de su propiedad y tampoco en su vehículo de modelo reciente, que fue hallado en el estacionamiento del lugar”.

Estas acciones habrían sido claves para avanzar en la localización del paradero de la víctima.

Así fue localizado el cuerpo de Patrick Joseph Weber

Momento en que las autoridades ingresan el cuerpo de Joseph a una unidad forense. Crédito: Facebook - Rosa Lilia Torres Noticias

Las labores de búsqueda incluyeron acciones de campo y gabinete, con la intervención de peritos y agentes ministeriales.

El cuerpo de Patrick Joseph Weber fue localizado sin vida este 26 de febrero de 2026. debajo de un velero contiguo al que era de su propiedad y se encontraba siendo analizado por las autoridades, lo que llevó a la FGJES a profundizar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del deceso.

Según las autoridades, el rescate del cuerpo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina, y posteriormente fue llevado al Servicio Médico forense para realizar la necropsia.

Asimismo, detallaron que Joseph contaba con su celular y su cartera al momento de su hallazgo,

Coordinación internacional

Los reportes oficiales señalan que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantuvo comunicación constante con el Consulado General de los Esta d os Unidos de América en Hermosillo, fortaleciendo el trabajo conjunto para que los familiares del ciudadano estadounidense reciban el acompañamiento necesario.

Esta colaboración, según autoridades, se sostuvo durante todas las etapas de la investigación y permitió mantener informadas a ambas partes sobre los avances.

La FGJES reiteró que las diligencias y la integración de la carpeta de investigación seguirán activas para esclarecer los hechos relacionados con la desaparición y fallecimiento del ciudadano estadounidense.