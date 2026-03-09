Detienen a tres sujetos que viajaban en dos camionetas con más de media tonelada de metanfetamina en Sonora

Fueron detenidos en San Luis Río Colorado (Guardia Nacional)

Agentes de seguridad arrestaron a tres individuos que llevaban más de media tonelada de metanfetamina en un par de vehículos en Sonora. Se trató de más de mil 500 dosis de la droga sintética.

Fueron elementos de la Guardia Nacional, en el municipio de San Luis Río Colorado, los que arrestaron a tres personas, de quienes no fueron revelados sus nombres, tras hallarles la droga.

En conjunto con elementos del Ejército, los guardias nacionales realizaban labores de prevención y seguridad en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “Cucapah”. Cuando los agentes revisaron dos camionetas encontraron mil 152 bolsas transparentes con metanfetamina.

Las bolsas dieron un peso aproximado de 517 kilogramos de la droga, según registra la Guardia Nacional. Debido a lo anterior, los tres sujetos fueron asegurados.

Los informes indican que la revisión a las unidades arrojó irregularidades en las mismas, por lo que fueron llevados a una zona para una revisón más detallada, lo cual derivó en la detención de los hombres.

Una fotografía difundida por la institución muestra a los ahora detenidos custodiados por elementos de seguridad y junto con las diversas bolsas con la sustancia.

Los tres hombres fueron detenidos tras hallar la droga (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las personas, la droga y las unidades, fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, para continuar con las investigaciones correspondientes”, es parte del reporte oficial.

Gobernador de Sonora destaca aseguramiento de más de 100 kilos de droga

Por su parte, el 3 de marzo pasado el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó sobre la incautación de más de 100 kilos de metanfetamina.

El conductor de un tractocamión fue capturado debido a que elementos de seguridad detectaron que transportaba la droga sintética en Caborca. Durazo detalló en sus redes sociales que el aseguramiento fue realizado por un operativo coordinado.

“Se aseguraron 100 kilos de metanfetaminas en los alrededores de Caborca”, es parte del mensaje del gobernador de Sonora del 3 de marzo.

El sujeto capturado (Facebook/Alfonso Durazo)

Capturan a dos hombres con miles de pastillas de fentanilo

Días antes, el 17 de febrero pasado, fue anunciada la detención de dos hombres a quienes les fueron aseguradas 130 mil pastillas de fentanilo en Nogales.

Fueron agentes de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio los que arrestaron a los sujetos tras una persecución iniciada por el robo de un vehículo. En dicha ocasión efectivos del Departamento de Vehículos Robados identificaron una camioneta blanca marca Chevrolet con reporte de robo.

Los uniformado trataron detener a los tripulantes de la unidad, pero estos no frenaron el movimiento de la camioneta y huyeron del sitio hasta que calles más adelante bajaron de la misma y trataron de escapar a pie, tras lo cual fueron asegurados por los agentes.