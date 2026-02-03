Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

El sujeto fue capturado en Ciudad Obregón (FGJES)

Las autoridades de Sonora informaron sobre la detención de un hombre identificado como objetivo prioritario, además de jefe de una célula delictiva.

El 2 de febrero la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) publicó información sobre el arresto de César Daniel “N”, un hombre conocido como El Peye y sobre quien pesan una decena de órdenes de captura por delitos de alto impacto.

Presunto líder de célula ligado con el homicidio de un policía

Una de la órdenes de aprehensión en contra del hombre es por su presunta responsabilidad en la muerte de un policía municipal por hechos registrados en Hermosillo.

“El detenido es señalado como presunto integrante con funciones de liderazgo dentro de una célula delictiva generadora de violencia, relacionada con diversos hechos registrados en distintos municipios de la entidad”, es parte de lo compartido por la Fiscalía de Sonora en sus redes sociales.

De igual manera, las autoridades destacaron que el arresto de dicho sujeto fue realizado en Ciudad Obregón por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora (Facebook/PESPSon/Ilustrativa)

Tras su detención, El Peye fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

No fue revelado el nombre de la estructura que el ahora detenido encabezaría ni cuales son los otros delitos por los que era un objetivo relevante para las autoridades.

Si bien la fecha en la el policía municipal fue asesinado no fue especificado en el informe, registros periodísticos dan cuenta de que el pasado mes de noviembre de 2025 un elemento de Transito Municipal de Hermosillo fue atacado a balazos en la colonia Adolfo López Mateos.

El uniformado, identificado como Rafael “N”, estaba en la unidad E-217 cuando fue agredido con arma de fuego, acciones que le provocaron heridas en el tórax y posteriormente la muerte.

Dos detenidos por muerte de custodio

Por su parte, en diciembre pasado la Fiscalía de Sonora informó sobre la detención de Francisco Javier “N”, de 44 años, y Ricardo “N”, alias El Chinolas, de 40. Los dos sujetos estarían relacionados con el homicidio de un custodio del Cereso No. 1 de Hermosillo.

Foto: FGJES

Las corporaciones de seguridad de Sonora se dieron cuenta de un patrón en diversos hechos delictivos, como parte de los trabajos fue identificado un vehículo Nissan de color gris ligado a una célula delictivo.

También fueron identificados roles constantes dentro de la estructura criminal. Como resultado de cateos en diferentes puntos de la entidad fue arrestado El Chinolas.