México

Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

Estaría relacionado con el homicidio de un policía municipal en Hermosillo

Guardar
El sujeto fue capturado en
El sujeto fue capturado en Ciudad Obregón (FGJES)

Las autoridades de Sonora informaron sobre la detención de un hombre identificado como objetivo prioritario, además de jefe de una célula delictiva.

El 2 de febrero la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) publicó información sobre el arresto de César Daniel “N”, un hombre conocido como El Peye y sobre quien pesan una decena de órdenes de captura por delitos de alto impacto.

Presunto líder de célula ligado con el homicidio de un policía

Una de la órdenes de aprehensión en contra del hombre es por su presunta responsabilidad en la muerte de un policía municipal por hechos registrados en Hermosillo.

“El detenido es señalado como presunto integrante con funciones de liderazgo dentro de una célula delictiva generadora de violencia, relacionada con diversos hechos registrados en distintos municipios de la entidad”, es parte de lo compartido por la Fiscalía de Sonora en sus redes sociales.

De igual manera, las autoridades destacaron que el arresto de dicho sujeto fue realizado en Ciudad Obregón por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Policía Estatal de Seguridad Pública
Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora (Facebook/PESPSon/Ilustrativa)

Tras su detención, El Peye fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

No fue revelado el nombre de la estructura que el ahora detenido encabezaría ni cuales son los otros delitos por los que era un objetivo relevante para las autoridades.

Si bien la fecha en la el policía municipal fue asesinado no fue especificado en el informe, registros periodísticos dan cuenta de que el pasado mes de noviembre de 2025 un elemento de Transito Municipal de Hermosillo fue atacado a balazos en la colonia Adolfo López Mateos.

El uniformado, identificado como Rafael “N”, estaba en la unidad E-217 cuando fue agredido con arma de fuego, acciones que le provocaron heridas en el tórax y posteriormente la muerte.

Dos detenidos por muerte de custodio

Por su parte, en diciembre pasado la Fiscalía de Sonora informó sobre la detención de Francisco Javier “N”, de 44 años, y Ricardo “N”, alias El Chinolas, de 40. Los dos sujetos estarían relacionados con el homicidio de un custodio del Cereso No. 1 de Hermosillo.

Foto: FGJES
Foto: FGJES

Las corporaciones de seguridad de Sonora se dieron cuenta de un patrón en diversos hechos delictivos, como parte de los trabajos fue identificado un vehículo Nissan de color gris ligado a una célula delictivo.

También fueron identificados roles constantes dentro de la estructura criminal. Como resultado de cateos en diferentes puntos de la entidad fue arrestado El Chinolas.

Temas Relacionados

SonoraHermosilloCiudad ObregónNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en

La proteína poco conocida que se produce en los riñones y es clave para prevenir el envejecimiento, según la ciencia

Un hallazgo científico revela cómo una molécula producida en los riñones podría proteger tu organismo de los efectos de la edad

La proteína poco conocida que

Ricardo Monreal asegura que decisión de Adán Augusto no debilita a Morena y refuerza la coordinación territorial

El exsenador dio a conocer su renuncia a la coordinación del Senado para asumir la responsabilidad de una circunscripción territorial

Ricardo Monreal asegura que decisión

Vive saludable, vive feliz avanza en México: más de 8.3 millones de estudiantes ya fueron valorados en escuelas públicas

Mario Delgado destacó que la estrategia prioriza la prevención y detección temprana de problemas de salud en el entorno escolar

Vive saludable, vive feliz avanza

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

El mediocampista formado en Seattle inicia su trayectoria en Europa con miras de convencer a Javier Aguirre para ser convocado al Mundial 2026

Obed Vargas firma con el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los 4 de

Quiénes son los 4 de los 10 más buscados por el FBI que han sido detenidos por México

Desarticulan laboratorio de metanfetamina en Baja California capaz de generar media tonelada de droga al mes

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo a 6 personas con armamento y munición durante patrullajes en Culiacán

La vez que medios estadounidenses mencionaron a Adán Augusto por su posible vínculo con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Mar Contreras es hospitalizada de

Mar Contreras es hospitalizada de emergencia tras función de ‘Mentiras’, a semanas de superar fuerte bronquitis

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de febrero

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Jaime Camil muestra ensayos de “Matilda, el Musical” y provoca expectativas en redes sociales

DEPORTES

Obed Vargas firma con el

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”