Salmón, tilapia o sardinas: cuál es el pescado con más beneficios para la salud en esta cuaresma

Saber diferenciar entre especies populares permite sumar nutrientes esenciales y decidir con información qué pescado conviene más a tu dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Cuaresma, el consumo de pescado se incrementa y surgen diversas opciones en el mercado. En este sentido, elegir pescados adecuados no solo responde a tradiciones religiosas, sino que también puede aportar beneficios relevantes para la salud.

La variedad de especies disponibles permite incorporar nutrientes esenciales como ácidos grasos omega-3, proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales.

Conocer las diferencias entre los tipos de pescado ayuda a aprovechar sus propiedades y a tomar decisiones informadas para una alimentación equilibrada en esta temporada.

Es por eso que aquí te contamos sobre los beneficios de algunos de los más populares en este temporada.

Salmón, tilapia o sardinas: cuál de estos es el pescado con más beneficios para la salud

El salmón, la tilapia y las sardinas son opciones populares durante la Cuaresma, pero presentan diferencias notables en su perfil nutricional y beneficios para la salud. De acuerdo con información de Mayo Clinic, debido a su contenido de omega 3 estas son las diferencias nutricionales que brindan:

Salmón: Destaca por su alto contenido de ácidos grasos omega-3, que contribuyen a la salud cardiovascular, la reducción de triglicéridos y la protección frente a enfermedades neurodegenerativas. También aporta proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B, vitamina D y minerales esenciales como el selenio y el fósforo. El salmón es considerado uno de los pescados más completos desde el punto de vista nutricional y su consumo regular se asocia con menor riesgo de enfermedades crónicas.

Sardinas: Son ricas en omega-3, calcio y vitamina D. Por su pequeño tamaño, presentan bajo riesgo de contaminación por mercurio. Las sardinas favorecen la salud ósea, la función inmunológica y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además, son una fuente sostenible y accesible, con beneficios similares a los del salmón.

Tilapia: Es un pescado blanco magro, bajo en grasas y calorías, pero con menor contenido de omega-3 que el salmón o las sardinas. Aporta proteínas, hierro, selenio y vitamina B12, pero su aporte de grasas saludables es limitado. Es una opción adecuada para quienes buscan proteínas con bajo contenido graso, aunque no ofrece los mismos beneficios cardiovasculares que los pescados grasos.

Durante la Cuaresma, el consumo de pescado aumenta y se convierte en una alternativa saludable gracias a su aporte de nutrientes esenciales como omega-3 y proteínas de alta calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón y las sardinas sobresalen por su riqueza en omega-3 y su impacto positivo en la salud cardiovascular y cerebral. La tilapia es una alternativa ligera y versátil, pero con menor aporte de ácidos grasos esenciales.

Elegir salmón o sardinas resulta más beneficioso para la salud en general, especialmente durante la temporada de Cuaresma.

Ideas para consumir sardinas de manera saludable

Algunas ideas para consumir sardinas de manera saludable incluyen:

En ensaladas: Añadir sardinas enlatadas al natural o en aceite de oliva a ensaladas verdes, de legumbres o de quinoa para aumentar el contenido de proteínas y omega-3.

Sobre tostadas integrales: Colocar filetes de sardina sobre pan integral, acompañados de rodajas de tomate, palta o pepino, y un toque de limón.

En pastas integrales: Incorporar sardinas desmenuzadas a platos de pasta integral con vegetales frescos y hierbas.

En guisos ligeros: Preparar guisos o estofados de vegetales y añadir sardinas al final de la cocción para mantener su textura y sabor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas alternativas permiten disfrutar los beneficios nutricionales de las sardinas, como su aporte de omega-3, calcio y vitamina D, dentro de una alimentación equilibrada.