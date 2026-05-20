Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, exhibe su apoyo al Cruz Azul en la vía pública

Xóchitl Gálvez ha expresado en varias ocasiones su apoyo al Cruz Azul. (ilustración: Jovani Pérez)

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez difundió este 19 de mayo un video en sus redes sociales donde expresó abiertamente su apoyo al Cruz Azul previo a la final del fútbol mexicano, alentando al equipo y a su afición en la Ciudad de México a obtener su décimo campeonato.

En el video, Xóchitl Gálvez aparece interactuando con seguidores en la calle sosteniendo un letrero que decía “Pita si crees que el Cruz Azul será campeón”. Posteriormente cantó “Azul, azul” y “Arriba el Azul” mientras distintos aficionados participaban con y comentarios a los Pumas, su rival en la final.

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La excandidata destacó a la afición de Cruz Azul como “la más leal, la que ha aguantado todo”. Dirigiéndose al Director Técnico d la máquina cementera, Joel Huiqui, solicitó: “Danos el campeonato. Queremos la diez, Huiqui”.

En un mensaje adicional en su cuenta de Xóchitl Gálvez Ruiz, la política refuerza su respaldo: “Esta semana la CDMX se va a pintar de azul. Si no me creen, échenle un ojo a la encuesta. ¡Vamos por el décimo campeonato Cruz Azul!”.

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La alcaldía Benito Juárez despliega operativo especial para la final Cruz Azul vs Pumas

La excandidata presidencial hizo un video en la calle conviviendo con los aficionados del deporte. Crédito: X/@XochitlGalvez

La final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM, que se jugará el próximo jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, llevará a la Alcaldía Benito Juárez a desplegar un blindaje especial en coordinación con autoridades de seguridad y Protección Civil para garantizar el orden, el bienestar de los vecinos y la convivencia segura de los aficionados, informó el alcalde Luis Mendoza Acevedo.

Durante la jornada se prevé máxima vigilancia en las colonias Nochebuena, Ciudad de los Deportes y Ampliación Nápoles. Se implementará el operativo Ladrillera y el despliegue de seguridad denominado Blindar BJ 360, con presencia permanente de elementos en las inmediaciones del estadio y zonas cercanas, explicó Mendoza Acevedo a través de un video publicado en sus redes sociales. El edil puntualizó que la alcaldía prioriza la integridad de habitantes y visitantes por encima de cualquier otro interés relacionado con la final.

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“Cualquier conducta que afecte la tranquilidad de nuestras vecinas y vecinos será sancionada. Queremos que esta fiesta deportiva se viva con responsabilidad, pero siempre poniendo primero la seguridad, el orden y el bienestar de quienes viven en Benito Juárez”, señaló el alcalde.

Cruz Azul y Pumas definen su rivalidad en finales tras 45 años sin enfrentarse por el título

Cruz Azul y Pumas disputarán su tercera final de la Liga MX tras 45 años. (REUTERS | X@CruzAzul)

El partido de ida comenzará el 21 de mayo las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá en televisión abierta por las señales de Televisa y TV Azteca, indicó la Liga MX en sus plataformas oficiales.

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La serie por el campeonato de la Liga MX representa la tercera final entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM. El primer título lo ganó la máquina con marcador de 2-0 en la temporada 1978-1979. Dos años después, los auriazules obtuvieron su revancha al vencer 4-1 al conjunto cementero en la final de la campaña 1980-1981. Han transcurrido 45 años desde el último duelo definitivo entre ambos clubes.