México

Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

A los hombres les fue determinada la medida de prisión preventiva por un año

Los 13 sujetos fueron capturados
Los 13 sujetos fueron capturados en flagrancia (Fiscalía de Jalisco)

En Jalisco fueron vinculados a proceso 13 hombres tras ser detenidos en flagrancia realizando quema de vehículos luego del operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Las 13 personas son investigadas por su probable participación en los delitos de asociación delictuosa, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas y disparos de arma de fuego contra elementos de seguridad.

A los 13 sujetos se les impuso la medida de prisión preventiva por un año, además de tres meses para las averiguaciones. La audiencia en contra de Roberto Carlos “N”, Jorge Luis “N”, Luis Enrique “N”, Julio César “N”, Carlos Elliot “N”, José Lebid “N”, Elías Samuel “N”, Eri Javier “N”, Alexis Izanami “N”, Pedro Yael “N”, Leonardo Gael “N”, Alejandro “N” y Brandon Alexis “N” fue realizada el 1 de marzo.

Mientras que la captura de dichos hombres fue realizada el 22 de febrero fecha en la que fue capturado El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien murió mientras era trasladado por los agentes de seguridad.

FOTO DE ARCHIVO. Turistas caminan
FOTO DE ARCHIVO. Turistas caminan junto a los restos quemados de autobuses tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado después de una operación militar en la que murió el jefe del cártel Nemesio Oseguera, 'El Mencho', en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, México. REUTERS/Alfonso Lepe

Las investigaciones sobre los sujetos están a cargo de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, adscrita a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada.

Previamente, el 25 de febrero las autoridades informaron sobre la imputación en contra de las 13 personas referidas, quienes solicitaron la duplicidad del término constitucional.

Un día antes, el 24 de febrero los 13 hombres fueron llevados a prisión tras su captura en flagrancia.

Más de 250 bloqueos en 20 estados del país

Cabe recordar que la muerte del Mencho provocó reacciones violentas en diversas partes del país, siendo Jalisco la entidad más afectada. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el 22 de febrero que en total fueron realizados 252 bloqueos en 20 entidades.

Los oros estados en los que hubo reacciones violentas fueron Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Un autobús en llamas bloquea
Un autobús en llamas bloquea una carretera en Tapalpa, Jalisco, tras actos violentos atribuidos al crimen organizado en respuesta a un operativo del Ejército Mexicano contra sus integrantes en la región.

Llega el cuerpo de El Mencho a Zapopan, Jalisco

Por su parte, el 2 de marzo fue informado que los restos de Nemesio Oseguera Cervantes llegaron al panteón Recinto de la Paz, ubicado en el municipios de Zapopan.

Informes de medios locales destacaron que el féretro donde fue trasladado el cuerpo es de color dorado. A las instalaciones llegaron múltiples personas, algunas llevaban el rostro cubierto.

En las inmediaciones del inmueble fue desplegado un operativo que incluyó vehículos por tierra y helicópteros el cual tenía como objetivo la prevención de actos violentos o ataques por parte de grupos rivales.

