Internautas critican supuesto desplante de Christian Nodal a Ángela Aguilar tras su concierto en la Plaza de Toros

Usuarios en redes sociales aseguran que Nodal parecía molesto con Ángela. (Facebook Musicvibe)

Un video de Christian Nodal captado tras su concierto del 29 de mayo en la Plaza de Toros La Monumental, en Ciudad de México, desató una nueva ola de comentarios en redes sociales. Los internautas aseguran que el cantante le habría hecho un desplante a su esposa Ángela Aguilar frente a un grupo de amigos.

Nodal voltea a ver a Ángela y su expresión divide opiniones

Al término del concierto, la pareja se reunió con amigos en un festejo privado. En ese contexto, Nodal recibió un pastel que reproducía la estructura de La Monumental: al centro llevaba un sombrero y una bandera blanca, imagen que replica la portada de su nuevo álbum Bandera Blanca, decorado con distintos ornamentos.

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Al término de su concierto en La Monumental, Nodal recibió un pastel que replica la portada de su álbum Bandera Blanca; fue ahí donde quedó registrado el momento que desató la polémica con Ángela Aguilar. (Facebook Ángela Aguilar)

En el video que circuló en redes, ambos aparecen sentados frente al pastel. Nodal voltea hacia Ángela y le dice algo. Lo que llamó la atención fue su expresión: ojos entrecerrados, gesto serio, apariencia de molestia. Varios usuarios sostienen que le dijo “déjame comer”. Ángela respondió con una carcajada, negó con la cabeza y siguió riendo frente al grupo.

La reunión también incluyó la celebración del cumpleaños de Ana Cuevas, amiga de la cantante.

Fue entonces que el comunicador Alex Rodríguez abordó el tema el 1 de junio en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, de Univision, y aseguró que el video fue sacado de contexto. Según Rodríguez, lo que Nodal le dijo a Ángela fue: “¿pero esto se come?”, y la reacción de ella fue reírse de la broma.

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Un video del festejo privado tras el concierto del 29 de mayo en La Monumental muestra a Nodal con gesto serio mientras le dice algo a Ángela Aguilar, quien responde con una carcajada y niega con la cabeza frente al grupo de amigos. (@angela_cristian_nodal)

Pese a la aclaración, los comentarios en redes no cedieron. La expresión del rostro de Nodal siguió siendo el centro del debate.

El antecedente con Belinda que reavivó la comparación

El episodio llevó a muchos usuarios a rescatar un video de cuando Nodal tenía 23 años y estaba en pareja con Belinda. En esa grabación, el grupo de amigos le canta Las Mañanitas como broma, días antes de su cumpleaños. Nodal ríe con nerviosismo y aplaude al final del cántico.

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El episodio revivió un video de cuando Nodal tomó del brazo a Belinda para detenerla durante un festejo, con el mismo gesto serio que los internautas ahora le señalan en su relación con Ángela Aguilar. (Foto: captura de pantalla)

El momento que concentró la atención fue otro: Belinda comenzó a golpear su plato con una cuchara para musicalizar el festejo. La reacción de Nodal fue tomarla del brazo para detenerla, con el rostro visiblemente serio.

La similitud entre ambas escenas fue suficiente para que los internautas establecieran el paralelo y alimentaran la conversación.

“La risa nerviosa y fingida de ella”

“Hasta eso le copió a Belinda”

“Ángela es el karma, nunca se dejen”

“Ese hombre es un narcisista ¿cuándo lo van a entender?”

“La cara de cansado”

“Esa historia ya se contó″

“Es el modus operandi de ese patán”