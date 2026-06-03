México

Procesan a novia de “El Daza”, de La Unión de Tepito, por narcomenudeo e intento de soborno

Tania “N” fue detenida en Iztacalco con más de 150 dosis de narcóticos y un arma exclusiva de las fuerzas armadas, por lo que la FGR lleva una investigación paralela

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El juez dictó un mes como plazo para la investigación complementaria. Crédito: FGJCDMX
El juez dictó un mes como plazo para la investigación complementaria. Crédito: FGJCDMX

Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso este martes 2 de junio a Tania “N”, identificada como probable integrante de La Unión Tepito y pareja sentimental de “El Daza”, por los delitos de narcomenudeo y cohecho.

Su detención ocurrió el pasado 26 de mayo de 2026 en la alcaldía Iztacalco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la sorprendieron en flagrancia con más de 150 dosis de narcóticos, un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cinco celulares y dinero en efectivo.

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Durante la intervención, Tania “N” ofreció 30 mil pesos a los policías capitalinos para evitar su puesta a disposición, acción que derivó en el cargo adicional de cohecho.

El arma de asegurada quedó fuera de la jurisdicción local, por lo que la Fiscalía General de la República asumió la investigación al tratarse de un artefacto de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Para sustentar la acusación ante el juez de control, personal ministerial recabó y presentó dictámenes periciales junto con el análisis de videograbaciones, además de otros datos de prueba que fortalecieron la imputación contra Tania “N”.

Tras valorar el material probatorio, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso por ambos delitos. Le impusieron prisión preventiva como medida cautelar y un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria en su contra.

“El Daza”, presunto líder de la UJ40, fue aprehendido en Tlaxcala

Una semana antes de la detención de Tania “N”, la Fiscalía CDMX aprehendió a Renat “N”, alias El Daza, identificado como presunto líder de la célula delictiva UJ40, vinculada con La Unión Tepito.

La captura ocurrió el 19 de mayo de 2026 en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, donde presuntamente se resguardaba y mantenía su centro de operaciones.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo localizaron mediante trabajos de inteligencia y seguimiento técnico, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El Daza, de La Unión Tepito, ya ha sido capturado varias veces Foto: SSC_CDMX
El Daza, de La Unión Tepito, ya ha sido capturado varias veces Foto: SSC_CDMX

La investigación ministerial estableció su probable participación en la coordinación de extorsiones contra comerciantes del Centro Histórico y la zona de Tepito.

Personas vinculadas a la célula repartían tarjetas con números telefónicos y referencias a los alias El Dazza o El Dazza de la U para intimidar a comerciantes y exigirles pagos económicos.

Fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa agravada. La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Otros golpes contra la UJ40, los sicarios de La Unión de Tepito

La vinculación a proceso de El Daza y Tania “N” no han sido los únicos golpes contra la UJ40 y La Unión de Tepito en las últimas semanas.

El pasado 12 de mayo de 2026, un juez vinculó a proceso a otros tres integrantes de la célula por el delito de asociación delictuosa agravada.

Irving “N”, alias El Machete; Johan “N”, señalado como el presunto fundador del grupo; y Carlos “N”. Los tres enfrentan además procesos penales por delitos contra la salud y cohecho.

Ficha compartida por las autoridades tras la vinculación a proceso. Crédito: FGJCDMX
Ficha compartida por las autoridades tras la vinculación a proceso. Crédito: FGJCDMX

Irving “N” y Johan “N” fueron detenidos el 26 de abril de 2026 por elementos de la SSC cuando uno de ellos habría amagado con disparar contra un automovilista. Los agentes les aseguraron drogas y un arma de uso exclusivo del Ejército.

Carlos “N” fue capturado el 5 de mayo de 2026durante un cateo en la alcaldía Venustiano Carranza, donde también se aseguraron narcóticos, celulares y diversas identificaciones.

La célula UJ40 opera en las colonias Morelos y Simón Bolívar de la alcaldía Cuauhtémoc.

Su nombre tiene tres componentes: la U corresponde a La Unión Tepito; la J, al presunto fundador Johan “N”, quien la habría creado a los 17 años; y el 40, al número de la unidad habitacional en la colonia Morelos donde viven algunos de sus integrantes, según información del periodista Carlos Jiménez.

El grupo estaría integrado principalmente por menores de edad y se disputa el control de la colonia Morelos contra La Anti Unión Tepito.

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