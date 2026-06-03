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Beca Rita Cetina 2026: el aviso importante a todos los beneficiarios de primaria

La meta del programa es ayudar a todos los estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país

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Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) lanzó un aviso importante para todos los beneficiarios de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina durante marzo.

Desde 2025, el gobierno de México implementó el programa, que comenzó con un enfoque en estudiantes de secundaria y tiene como objetivo alcanzar a todos los alumnos de nivel básico que asisten a escuelas públicas en el país.

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El objetivo principal consiste en proporcionar apoyo económico a los estudiantes, con el fin de que permanezcan en el sistema educativo y logren terminar sus estudios satisfactoriamente.

Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aviso para todos los beneficiarios de primaria de la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que a partir de agosto, el monto correspondiente a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria se depositará en la misma tarjeta que ya utilizan los beneficiarios de secundaria. Las familias que ya reciben 1,900 pesos bimestrales por hijo de secundaria y que registraron a niños de primaria no necesitan recoger un nuevo plástico.

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La CNBBBJ señaló que el apoyo de 2,500 pesos para primaria estará disponible en la misma cuenta, y el depósito podrá consultarse a partir de agosto. El organismo aclara que este procedimiento aplica únicamente para quienes ya cuentan con la tarjeta y realizaron el registro correspondiente para ambos niveles educativos.

“Si tienes hijos de secundaria que ya reciben la Beca Rita Cetina de 1,900 pesos bimestrales y ya cuentas con la tarjeta y registraste a tus hijos de primaria, no necesitas acudir a una nueva entrega de tarjetas, el apoyo de primaria se depositará en la misma tarjeta que ya tienes, y en agosto podrás ver reflejado los 2,500 pesos”

Una mujer presenta un mensaje oficial sobre el programa Becas Bienestar. Sostiene un peluche de león mientras se dirige a padres y tutores. La información indica que no es necesario asistir a una nueva entrega de tarjetas. El video muestra advertencias visuales y texto explícito con instrucciones sobre el proceso de beneficios.

¿Cómo recoger la tarjeta para la Beca Rita cetina?

La dispersión de tarjetas Bienestar para estos beneficiarios comenzó a realizarse desde el pasado 18 de mayo de forma ordenada. Cada plantel convoca a los padres de familia o tutores para realizar la entrega del plástico, ahí es indispensable acudir con la siguiente documentación para realizar el proceso de manera correcta.

Documentos de la padre, madre o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
  • Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

18 de mayo al 31 de julio

  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total.

Para resolver cualquier inquietud sobre el procedimiento o los resultados, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) mantiene canales de atención en redes sociales y mediante la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas

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