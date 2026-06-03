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Irán agradece a México la hospitalidad en Tijuana: “Han sido ejemplares”

El presidente de la Federación de Futbol de Irán agradeció a nuestro país por la atención y respeto hacia su selección rumbo al Mundial 2026

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Irán presentó su lista de convocados para el Mundial 2026 sin Sardar Azmoun.
Irán estará en Tijuana mientras se realiza el Mundial 2026. Crédito: REUTERS

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de la República Islámica de Irán, expresó su agradecimiento público hacia México, especialmente al estado de Baja California y la ciudad de Tijuana por la hospitalidad brindada a la Selección iraní rumbo al Mundial 2026.

“Afortunadamente, durante los últimos meses se han llevado a cabo valiosas gestiones y coordinaciones con la Embajada de la República Islámica de Irán en México y con las autoridades locales de Tijuana, lo que ha permitido crear condiciones óptimas para la presencia de nuestra selección nacional“, se lee en el comunicado que lleva la firma del presidente de la Federación iraní Mehdi Taj.

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“Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Embajador de Irán en México, así como a todas las instituciones y personas que nos han acompañado en este proceso. Desde el inicio, las autoridades del estado de Baja California y de la ciudad de Tijuana han mostrado una actitud cordial, profesional y respetuosa hacia la delegación iraní, brindando una cálida bienvenida a nuestra selección nacional", expresó.

Asimismo, Mehdi Taj mencionó que, por su ubicación geográfica, sus condiciones climáticas y su cercanía a las sedes donde Irán disputará sus partidos del Mundial 2026, en Estados Unidos, la ciudad de Tijuana se convirtió en una “excelente opción para el establecimiento y la preparación de nuestros jugadores. En comparación con alternativas previamente consideradas, como el campamento de Tucson, Arizona, ofrece ventajas significativas para el desarrollo de nuestro programa de preparación".

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Once futbolistas iraníes, diez con uniformes blancos y uno (portero) de verde, de pie en un campo de fútbol con los brazos entrelazados, en un estadio
La Selección de Irán se prepara rumbo al Mundial 2026; su base estará en Tijuana. (FFIRI)

“Estoy convencido de que, gracias a las instalaciones previstas y a la constructiva colaboración de las autoridades locales, la Selección Nacional de Irán podrá desarrollar su preparación en México en las mejores condiciones. La hospitalidad, el respeto y la amistad que hemos recibido de las autoridades de Baja California y de la ciudad de Tijuana han sido ejemplares", enfatizó el presidente de la Federación de Futbol de Irán.

¿Por qué la Selección de Irán eligió México para su concentración durante el Mundial?

La selección de Irán enfrenta serio problema de visas a menos de un mes del Mundial 2026.
La selección de Irán concentrará en Tijuana mientras participan en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS

Ante las complejidades de conseguir visas estadounidenses para sus partidos en California y Washington, la Selección de Irán miró a Tijuana como su base de operaciones y concentración en el Mundial 2026. Desde el estadio Caliente, —inmueble que alberga los partidos de los Xolos de Tijuana—, el equipo asiático podrá entrenar y la infraestructura hotelera permitirá su alojamiento y coordinar sus traslados hacia los encuentros que disputará en Estados Unidos debido a las restricciones migratorias.

Las autoridades mexicanas han ofrecido apoyo logístico y seguridad, garantizando condiciones pertinentes para la estancia del combinado iraní durante la celebración de la Copa del Mundo. Inclusive, se pretende realizar actividades culturales de Irán para acercar a la comunidad local a sus tradiciones e historia.

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