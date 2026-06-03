Monsta X en México: posible setlist para los conciertos del grupo de K-pop en CDMX y Monterrey

El regreso de Monsta X en México estuvo envuelto en polémica por precios de la boletera. (Redes sociales)

MONSTA X regresa a México casi siete años después de su última visita. El grupo de K-pop se presentará este 4 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el 6 de junio en el Auditorio Pabellón M de Monterrey, como parte de su gira internacional WORLD TOUR THE X: NEXUS.

Ambas fechas forman parte de una gira global que también toca ciudades de Estados Unidos, Europa y otros lugares de América Latina. El concierto en la Ciudad de México arranca a las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

Los fanáticos mexicanos, conocidos como Monbebe, preparan proyectos especiales para recibir al grupo en las dos sedes. Ambas fechas cuentan con boletos agotados.

MONSTA X suma más de diez años de trayectoria en el K-pop

Los artistas regresan después de una década. (X/ @ninshi_ent)

La boy band MONSTA X surgió en 2015 tras el reality show No.Mercy, bajo la gestión de Starship Entertainment. El grupo debutó el 14 de mayo de ese año con el EP Trespass y rápidamente consolidó su popularidad en Corea del Sur y Japón.

PUBLICIDAD

Sus integrantes actuales son Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney e I.M. El exintegrante Wonho abandonó la formación en 2019 debido a controversias personales.

El club de fans de MONSTA X es conocido como Monbebe. El grupo ha lanzado varios álbumes y sencillos exitosos, como The Clan Pt.2.5: The Final Chapter, Beautiful Liar y Love Killa.

PUBLICIDAD

Han recibido premios como el de “Mejor debutante” y “Global V Live Top 10”. En su historial figuran giras internacionales.

El posible setlist incluye éxitos y temas recientes

Durante un concierto de Monsta X en EEUU. REUTERS/Marco Bello

De acuerdo con el setlist publicado en cuentas de fans, el repertorio que presentan en la gira THE X: NEXUS abarca 30 canciones. Entre las canciones que podrían sonar en sus dos fechas en México estarían:

PUBLICIDAD

DRAMARAMA Love Killa Rush Hour LONE RANGER Catch Me Now MIDDLE OF THE NIGHT Deny AND Do What I Want N the Front Tuscan Leather Beautiful Nobody Else Around and Go HOWLING No Air Reaching STING Touch the sky Autobahn Burning Up Beautiful Liar Alligator Shoot Out Oh My Rodeo ZONE SPOTLIGHT Stand Up Fire & Ice

Fans mexicanos organizan proyectos especiales para las fechas

Algunos de los proyectos de fans para los conciertos. (Facebook: Monsta X Monbebe-Wenee México)

Los seguidores de MONSTA X en México preparan varios proyectos colaborativos para ambas sedes.

En el Auditorio Nacional y en Monterrey se repartirán banners con mensajes como “From the beginning until the last page. 사랑한다, MONSTA X” y “Waiting for the 6 stars to shine as one again”. Estos banners se deben levantar durante la foto de despedida o al proyectarse el video encore, siguiendo las indicaciones de los organizadores.

PUBLICIDAD

El banner dedicado a I.M, quien no estará porque se encuentra en el servicio militar, deberá levantarse específicamente durante el video encore, mientras que los demás banners van en la despedida.

Durante la canción “Fire & Ice”, el público deberá levantar su lightstick o el flash del celular para iluminar el venue y mostrar apoyo a la banda.

PUBLICIDAD

Por otro lado, en la Ciudad de México, del 26 de mayo al 8 de junio, se exhibe una valla publicitaria en Río Amazonas #73, esq. Río Lerma, con la leyenda “Monbebe México siempre caminará con ustedes”. En Monterrey, del 5 al 7 de junio, se presenta una pantalla LED en Frikiplaza con imágenes promocionales de la gira.