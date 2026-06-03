Monsta X en México: posible setlist para los conciertos del grupo de K-pop en CDMX y Monterrey

MONSTA X regresa a México casi siete años después de su última visita. El grupo de K-pop se presentará este 4 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el 6 de junio en el Auditorio Pabellón M de Monterrey, como parte de su gira internacional WORLD TOUR THE X: NEXUS.
Ambas fechas forman parte de una gira global que también toca ciudades de Estados Unidos, Europa y otros lugares de América Latina. El concierto en la Ciudad de México arranca a las 20:00 horas.
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Los fanáticos mexicanos, conocidos como Monbebe, preparan proyectos especiales para recibir al grupo en las dos sedes. Ambas fechas cuentan con boletos agotados.
MONSTA X suma más de diez años de trayectoria en el K-pop
La boy band MONSTA X surgió en 2015 tras el reality show No.Mercy, bajo la gestión de Starship Entertainment. El grupo debutó el 14 de mayo de ese año con el EP Trespass y rápidamente consolidó su popularidad en Corea del Sur y Japón.
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Sus integrantes actuales son Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney e I.M. El exintegrante Wonho abandonó la formación en 2019 debido a controversias personales.
El club de fans de MONSTA X es conocido como Monbebe. El grupo ha lanzado varios álbumes y sencillos exitosos, como The Clan Pt.2.5: The Final Chapter, Beautiful Liar y Love Killa.
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Han recibido premios como el de “Mejor debutante” y “Global V Live Top 10”. En su historial figuran giras internacionales.
El posible setlist incluye éxitos y temas recientes
De acuerdo con el setlist publicado en cuentas de fans, el repertorio que presentan en la gira THE X: NEXUS abarca 30 canciones. Entre las canciones que podrían sonar en sus dos fechas en México estarían:
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- DRAMARAMA
- Love Killa
- Rush Hour
- LONE RANGER
- Catch Me Now
- MIDDLE OF THE NIGHT
- Deny
- AND
- Do What I Want
- N the Front
- Tuscan Leather
- Beautiful
- Nobody Else
- Around and Go
- HOWLING
- No Air
- Reaching
- STING
- Touch the sky
- Autobahn
- Burning Up
- Beautiful Liar
- Alligator
- Shoot Out
- Oh My
- Rodeo
- ZONE
- SPOTLIGHT
- Stand Up
- Fire & Ice
Fans mexicanos organizan proyectos especiales para las fechas
Los seguidores de MONSTA X en México preparan varios proyectos colaborativos para ambas sedes.
En el Auditorio Nacional y en Monterrey se repartirán banners con mensajes como “From the beginning until the last page. 사랑한다, MONSTA X” y “Waiting for the 6 stars to shine as one again”. Estos banners se deben levantar durante la foto de despedida o al proyectarse el video encore, siguiendo las indicaciones de los organizadores.
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El banner dedicado a I.M, quien no estará porque se encuentra en el servicio militar, deberá levantarse específicamente durante el video encore, mientras que los demás banners van en la despedida.
Durante la canción “Fire & Ice”, el público deberá levantar su lightstick o el flash del celular para iluminar el venue y mostrar apoyo a la banda.
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Por otro lado, en la Ciudad de México, del 26 de mayo al 8 de junio, se exhibe una valla publicitaria en Río Amazonas #73, esq. Río Lerma, con la leyenda “Monbebe México siempre caminará con ustedes”. En Monterrey, del 5 al 7 de junio, se presenta una pantalla LED en Frikiplaza con imágenes promocionales de la gira.
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