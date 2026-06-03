México

Monsta X en México: posible setlist para los conciertos del grupo de K-pop en CDMX y Monterrey

MONSTA X se presenta el 4 de junio en el Auditorio Nacional y el 6 de junio en el Auditorio Pabellón M

Guardar
Google icon
El regreso de Monsta X en México estuvo envuelto en polémica por precios de la boletera. (Redes sociales)
El regreso de Monsta X en México estuvo envuelto en polémica por precios de la boletera. (Redes sociales)

MONSTA X regresa a México casi siete años después de su última visita. El grupo de K-pop se presentará este 4 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el 6 de junio en el Auditorio Pabellón M de Monterrey, como parte de su gira internacional WORLD TOUR THE X: NEXUS.

Ambas fechas forman parte de una gira global que también toca ciudades de Estados Unidos, Europa y otros lugares de América Latina. El concierto en la Ciudad de México arranca a las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

Los fanáticos mexicanos, conocidos como Monbebe, preparan proyectos especiales para recibir al grupo en las dos sedes. Ambas fechas cuentan con boletos agotados.

MONSTA X suma más de diez años de trayectoria en el K-pop

Los artistas regresan después de una década. (X/ @ninshi_ent)
Los artistas regresan después de una década. (X/ @ninshi_ent)

La boy band MONSTA X surgió en 2015 tras el reality show No.Mercy, bajo la gestión de Starship Entertainment. El grupo debutó el 14 de mayo de ese año con el EP Trespass y rápidamente consolidó su popularidad en Corea del Sur y Japón.

PUBLICIDAD

Sus integrantes actuales son Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney e I.M. El exintegrante Wonho abandonó la formación en 2019 debido a controversias personales.

El club de fans de MONSTA X es conocido como Monbebe. El grupo ha lanzado varios álbumes y sencillos exitosos, como The Clan Pt.2.5: The Final Chapter, Beautiful Liar y Love Killa.

Han recibido premios como el de “Mejor debutante” y “Global V Live Top 10”. En su historial figuran giras internacionales.

El posible setlist incluye éxitos y temas recientes

Durante un concierto de Monsta X en EEUU. REUTERS/Marco Bello
Durante un concierto de Monsta X en EEUU. REUTERS/Marco Bello

De acuerdo con el setlist publicado en cuentas de fans, el repertorio que presentan en la gira THE X: NEXUS abarca 30 canciones. Entre las canciones que podrían sonar en sus dos fechas en México estarían:

  1. DRAMARAMA
  2. Love Killa
  3. Rush Hour
  4. LONE RANGER
  5. Catch Me Now
  6. MIDDLE OF THE NIGHT
  7. Deny
  8. AND
  9. Do What I Want
  10. N the Front
  11. Tuscan Leather
  12. Beautiful
  13. Nobody Else
  14. Around and Go
  15. HOWLING
  16. No Air
  17. Reaching
  18. STING
  19. Touch the sky
  20. Autobahn
  21. Burning Up
  22. Beautiful Liar
  23. Alligator
  24. Shoot Out
  25. Oh My
  26. Rodeo
  27. ZONE
  28. SPOTLIGHT
  29. Stand Up
  30. Fire & Ice

Fans mexicanos organizan proyectos especiales para las fechas

Algunos de los proyectos de fans para los conciertos. (Facebook: Monsta X Monbebe-Wenee México)
Algunos de los proyectos de fans para los conciertos. (Facebook: Monsta X Monbebe-Wenee México)

Los seguidores de MONSTA X en México preparan varios proyectos colaborativos para ambas sedes.

En el Auditorio Nacional y en Monterrey se repartirán banners con mensajes como “From the beginning until the last page. 사랑한다, MONSTA X” y “Waiting for the 6 stars to shine as one again”. Estos banners se deben levantar durante la foto de despedida o al proyectarse el video encore, siguiendo las indicaciones de los organizadores.

El banner dedicado a I.M, quien no estará porque se encuentra en el servicio militar, deberá levantarse específicamente durante el video encore, mientras que los demás banners van en la despedida.

Durante la canción “Fire & Ice”, el público deberá levantar su lightstick o el flash del celular para iluminar el venue y mostrar apoyo a la banda.

Por otro lado, en la Ciudad de México, del 26 de mayo al 8 de junio, se exhibe una valla publicitaria en Río Amazonas #73, esq. Río Lerma, con la leyenda “Monbebe México siempre caminará con ustedes”. En Monterrey, del 5 al 7 de junio, se presenta una pantalla LED en Frikiplaza con imágenes promocionales de la gira.

Temas Relacionados

Monsta XK-popConciertosAuditorio Nacionalmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estatus de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estatus de las operaciones del AICM

‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

La captura de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito o El 80, volvió a poner bajo la lupa al clan de los hermanos Martínez Larios

‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de junio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de junio?

Cuántos arándanos debes comer al día para aprovechar su acción antioxidante

Frescos, congelados, deshidratados o en polvo: el beneficio antioxidante se mantiene en todas sus presentaciones

Cuántos arándanos debes comer al día para aprovechar su acción antioxidante

Tren Felipe Ángeles-AIFA alcanza el millón de pasajeros: reconocen a usuaria histórica

El Tren Suburbano que conecta Buenavista con el AIFA fue inaugurado a finales de abril pasado

Tren Felipe Ángeles-AIFA alcanza el millón de pasajeros: reconocen a usuaria histórica
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

Una llamada habría frenado la entrega a EEUU de Marco Antonio Almanza, acusado de nexos con Los Chapitos, según Loret de Mola

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

Procesan a novia de “El Daza”, de La Unión de Tepito, por narcomenudeo e intento de soborno

Ex fiscal de Chihuahua declara como testigo ante FGR por el caso de laboratorio y agentes de la CIA en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Alex Bisogno habla sobre su distanciamiento definitivo con su sobrina Michaela tras conflicto por la herencia de Daniel

Alex Bisogno habla sobre su distanciamiento definitivo con su sobrina Michaela tras conflicto por la herencia de Daniel

“No está casada legalmente”: Javier Ceriani insinuó que la boda de Ángela Aguilar y Nodal sería nula

Alex Bisogno advierte que sabe secretos de Pati Chapoy en el clan Trevi-Andrade y anuncia orden de restricción contra ella

Emiliano Aguilar revela cómo Pepe apagó su sueño de cantar durante su adolescencia

Maná, Plácido Domingo y Alejandro Fernández gratis en Guadalajara por el Mundial 2026: fecha y detalles

DEPORTES

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Irán agradece a México la hospitalidad en Tijuana: “Han sido ejemplares”

A pocos días del Mundial 2026, se inundan túneles, calles y accesos cerca del Estadio Guadalaja