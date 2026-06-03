Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

El sujeto fue capturado y luego procesado (FGR)

Un hombre identificado como Jorge “N” fue detenido en las instalaciones del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) en Huixtla, Chiapas, luego de que elementos de seguridad descubrieran 100 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en compartimientos adaptados dentro del tanque de combustible del vehículo en el que viajaba por el carril de vehículos pesados.

El hallazgo fue realizado luego de una inspección realizada con equipo no intrusivo, mediante el cual las autoridades detectaron una diferencia de densidades en los tanques de combustible del camión, según expone el reporte de la Fiscalía General de la República (FGR) compartido el 2 de junio.

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Más de 100 kilos de droga escondidos

Lo anterior derivó en una revisión física que resultó en la localización de los compartimientos clandestinos con la droga en su interior. Los 100 paquetes incautados registraron un peso aproximado de 105 kilogramos, 155 gramos y 200 miligramos de la sustancia.

Las autoridades del CAITF pusieron el cargamento a disposición de la FGR para que esta última integrara la carpeta de investigación correspondiente.

Parte de las labores de las autoridades (FGR)

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la FGR obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso de Jorge “N” por su probable participación en el delito de transporte de clorhidrato de cocaína.

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En la audiencia inicial, el fiscal federal formuló la imputación y el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

Además de la vinculación, la autoridad judicial impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses de cierre de investigación complementaria.

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Las imágenes de los hechos muestran al sujeto detenido junto con los paquetes de color negro, los cuales fueron hallados en un camión rojo. Parte del material también permiten ver parte de las acciones para sustraer los paquetes con la sustancia.

Abre investigación por hallazgo de droga y armamento en sitio ligado al Cártel de Sinaloa

En otras acciones, el 27 de mayo pasado la FGR informó sobre la apertura de una investigación formal tras cateo en Tapachula donde fueron asegurados 151 armas de fuego, 18 granadas, 363 cargadores y 687 paquetes de cocaína en una pensión de vehículos de carga.

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La droga y el arsenal fueron localizados escondidos en un camión de chatarra. Crédito: FGR

Un día antes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartió las acciones realizadas en el lugar

Cabe destacar que fuentes de seguridad consultadas por Infobae México señalaron que el predio cateado tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa. Además, el mismo día que el funcionario informó el decomiso, también fue anunciado el arresto de Isaí Martínez, alias El Chinacate, sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán.

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