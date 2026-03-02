México

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Una semana después de su muerte, los restos de “El Señor de los Gallos” fueron trasladados al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco

Imagen: Infobae México
Imagen: Infobae México

La mañana de este lunes, los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron trasladados al panteón Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco, bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales y el Ejército mexicano, una semana después de su abatimiento en el municipio de Tapalpa.

Traslado bajo fuerte vigilancia

Según El Occidental, la carroza blanca con los restos partió pasadas las 10 de la mañana de Funeraria La Paz, en la colonia San Andrés de Guadalajara, donde la noche anterior se realizó el velorio. Durante el trayecto, unidades oficiales escoltaron el cortejo y helicópteros sobrevolaron la ruta como parte de las labores de vigilancia. Según fuentes federales, el dispositivo buscó prevenir actos violentos o intentos de acercamiento de grupos rivales.

De acuerdo con El Occidental, el féretro de metal dorado recorrió 26 kilómetros hasta el panteón Recinto de la Paz, escoltado por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que bloquearon el tráfico y agilizaron el paso del cortejo. Decenas de vehículos oficiales permanecieron desplegados en la zona y la circulación vehicular fue restringida.

(Fotografía-Jalisco Rojo)
(Fotografía-Jalisco Rojo)

Un panteón con historia

El panteón Recinto de la Paz es un recinto funerario reconocido en la zona metropolitana de Guadalajara. Según El Financiero, en este lugar también descansan familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero y otras figuras reconocidas de la región. Desde el viernes, elementos policiales habían desplegado un operativo en el lugar con vehículos Rhino y patrullas blindadas.

Asistencia de familiares y allegados

Entre quienes acudieron al sepelio estuvo Laisha Michelle, hija de “El Mencho”, quien llegó en un Jeep junto a su esposo. De acuerdo con El Financiero, la joven es señalada como expareja de Christian Ochoa, “El Guacho”, uno de los hombres de confianza del exlíder del CJNG, actualmente sentenciado a más de 11 años de prisión en Estados Unidos.

Más de 500 coronas y símbolos del CJNG

Al funeral asistieron cientos de personas, muchas con el rostro cubierto. Entre los arreglos florales destacaron una corona con las siglas CJNG y un ramo con forma de gallo, símbolos asociados a la organización. Según El Occidental, se calcula que el sepelio recibió más de 500 coronas sin nombre. Las que llevaban listones con dedicatorias fueron intervenidas para retirar los mensajes antes de que pudieran ser fotografiadas.

Música de banda y operativo especial

A las 12:02 horas se llevó a cabo el cortejo fúnebre, conformado por dos carrozas con arreglos florales en el toldo. Las carrozas fueron recibidas en el panteón con música de banda que interpretó la canción “El Muchacho Alegre”. El personal de la funeraria colocó el vehículo de reversa, bajó el féretro dorado y lo introdujo al recinto, mientras elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía estatal resguardaban la zona. En total, alrededor de 80 elementos participaron en el dispositivo de seguridad.

Mientras tanto, los vehículos que ingresaron al estacionamiento del panteón fueron revisados uno a uno para evitar la entrada de objetos peligrosos o armas.

Entrega del cuerpo y antecedentes

El cuerpo de Oseguera Cervantes fue entregado el sábado 28 de febrero por la Fiscalía General de la República a los representantes legales de su familia en la Ciudad de México. “El Mencho” murió el domingo 22 de febrero durante un operativo del Ejército en el municipio de Tapalpa, al sur de Jalisco, mientras era trasladado a un hospital en la capital del país.

