¿La fibra puede ayudar a revertir el hígado graso? Qué alimentos aportan más y tienen potencial regenerativo

Un plato blanco repleto de ciruelas pasas se exhibe en primer plano sobre una mesa en una cocina moderna, destacando la importancia de este fruto seco por sus beneficios para la salud y su creciente popularidad en la alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la revista Healthline, cerca del 25% de la población mundial presenta hígado graso, una condición que puede avanzar hacia enfermedades hepáticas severas y se vincula con obesidad, diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina.

Las investigaciones recientes exploran la influencia de la fibra dietética en la reversión del hígado graso, descartando la necesidad de intervenciones farmacológicas.

El hígado graso afecta a uno de cada cuatro adultos

La acumulación excesiva de grasa en las células hepáticas define al hígado graso. Cuando el porcentaje de grasa supera el 5% del órgano, se considera patológico.

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Aunque el consumo elevado de alcohol puede originar este problema, la mayoría de los casos se relaciona con factores metabólicos. La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) representa la manifestación más común en países occidentales, tanto en adultos como en niños.

El hígado graso afecta a uno de cada cuatro adultos

La EHGNA puede progresar hacia una inflamación hepática denominada esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), que incrementa el riesgo de fibrosis, cirrosis y cáncer de hígado.

También se asocia con un aumento en las probabilidades de desarrollar enfermedad cardíaca, diabetes y problemas renales. Healthline advierte que la detección suele ser tardía, lo que dificulta la intervención temprana.

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La fibra alimentaria: un aliado para la reversión del hígado graso

El manejo del hígado graso no depende de dietas restrictivas ni de tratamientos médicos específicos. De acuerdo con The Lifestyle Dietitian, incrementar la ingesta de fibra representa una de las estrategias más efectivas para restaurar la función hepática.

El aumento de fibra en la dieta incide sobre tres factores principales: la resistencia a la insulina, el metabolismo de las grasas y la relación intestino-hígado.

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La resistencia a la insulina provoca que el hígado almacene grasa en exceso. La fibra contribuye a estabilizar los niveles de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que reduce la acumulación hepática de lípidos. Además, favorece la descomposición eficiente de las grasas, evitando su depósito en el órgano.

La fibra alimentaria: un aliado para la reversión del hígado graso (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En el eje intestino-hígado, la fibra alimenta bacterias intestinales beneficiosas que producen ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos disminuyen la inflamación y optimizan la función del hígado.

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Según The Lifestyle Dietitian, este mecanismo resulta clave para evitar la progresión hacia estadios más graves de la enfermedad.

Alimentos con fibra y potencial regenerativo hepático

Entre los alimentos con alto contenido de fibra y propiedades regenerativas para el hígado destacan tres grupos principales. Las bayas, como arándanos y frambuesas, combinan antioxidantes y fibra.

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Los polifenoles presentes en estos frutos ayudan a limitar el estrés oxidativo y la inflamación hepática. Estudios citados por The Lifestyle Dietitian demuestran que un consumo regular favorece la salud intestinal y la producción de ácidos grasos de cadena corta.

Las semillas de lino aportan fibra soluble, lignanos y ácidos grasos omega-3. Esta combinación reduce la inflamación, promueve la degradación de las grasas en el hígado y mejora la sensibilidad a la insulina. Incorporarlas en preparaciones cotidianas como yogur, batidos o avena facilita su consumo regular.

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Un bol de cerámica lleno de semillas de sésamo negras se exhibe sobre una rústica mesa de madera, con una cuchara de madera y un paño de lino al lado, destacando su versatilidad culinaria y beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer grupo lo conforman las legumbres, como frijoles, lentejas y garbanzos. Estas fuentes de proteína vegetal contienen fibra prebiótica que estimula el desarrollo de bacterias intestinales benéficas. La fermentación de esta fibra genera subproductos antiinflamatorios, que reducen la inflamación hepática y la acumulación de grasa.

Cambios sostenibles y resultados comprobados

Según The Lifestyle Dietitian, la reversión del hígado graso mediante el consumo de fibra requiere constancia y pequeños ajustes sostenibles en la dieta diaria. La clave reside en sumar alimentos ricos en fibra en lugar de aplicar restricciones severas. El equipo de este sitio enfatiza el acompañamiento personalizado, combinando orientación nutricional y modificación de hábitos.

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No existe un tratamiento farmacológico capaz de revertir el hígado graso. La evidencia respalda la eficacia de estrategias dietéticas, en particular el aumento de fibra, para reducir la grasa hepática y evitar su progresión. Healthline señala que la intervención temprana y la detección oportuna permiten restablecer la salud hepática y reducir riesgos asociados a enfermedades crónicas.