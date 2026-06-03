Mundial impulsa el negocio de la piratería: Canaco CDMX advierte pérdidas superiores a 400 millones de pesos para el comercio formal

Ilustración de puestos callejeros en el Centro Histórico de Ciudad de México, vendiendo camisetas y balones deportivos con logos falsificados de marcas reconocibles y la FIFA, con una camiseta clonada en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Previo al comienzo del Mundial 2026 en el país, autoridades han intensificado la vigilancia en la Ciudad de México ante la expansión de la piratería en productos deportivos.

A pesar de los operativos implementados por los elementos de seguridad, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) señaló que los esfuerzos actuales resultan insuficientes para frenar el mercado ilegal, que podría captar gran parte de la demanda generada por el evento.

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El fenómeno de los artículos “clonados”, que incluye desde camisetas hasta balones y figuras conmemorativas, se prevé crezca de manera acelerada durante la Copa del Mundo. Según estimaciones del organismo empresarial, podría registrar el 25% de los ingresos que genera el comercio informal e ilegal en el Centro Histórico, lo que anticipa una afectación considerable para las marcas originales y el sector formal.

La problemática adquiere mayor relevancia si se considera que el impacto económico negativo superaría los 400 millones de pesos, según las proyecciones de Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la institución. Solamente en materia de recaudación fiscal, la evasión del IVA podría rebasar los 64 millones de pesos en la capital, una cifra que preocupa tanto a empresarios como al Gobierno.

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El mercado ilegal durante el Mundial 2026 en la CDMX

Por otro lado, se reconoció que han existido acciones concretas por parte de de las entidades gubernamentales, como el aseguramiento de más de 80 mil productos apócrifos vinculados a la FIFA y a marcas deportivas en bodegas del Centro Histórico, con un valor calculado en 15.3 millones de pesos durante un solo operativo. Sin embargo, subrayó que el comercio ilícito no se limita a esa zona.

Este mapa conceptual visualiza la vasta red de distribución de productos deportivos piratas, desde puestos callejeros y tiendas chinas hasta plataformas digitales y aduanas, con el balón de la FIFA en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de locales que venden mercancía de origen asiático en diferentes puntos de la capital del país dificulta la erradicación de la piratería. Además, los productos ilegales relacionados con el evento deportivo también circulan a través de una extensa red de tianguis en la zona metropolitana, lo que complica aún más la medición y el control de este fenómeno. La dispersión de estos puntos de venta hace casi imposible cuantificar el monto real de las ventas fuera del comercio formal.

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Propuestas y retos para el comercio formal

Frente a este escenario, el organismo empresarial ha reiterado que la piratería no solo merma los ingresos del comercio establecido, sino que también reduce la recaudación fiscal y expone a los consumidores a peligros por el incumplimiento de normas de seguridad. Para hacer frente a este reto, la Canaco CDMX algunas acciones:

Reforzar la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley mediante operativos más efectivos contra la piratería y el ingreso ilegal de mercancías.

Supervisar las plataformas digitales donde se comercializan playeras, recuerdos y artículos deportivos vinculados con la Copa del Mundo.

Fortalecer los controles aduaneros, tanto documentales como físicos, e incrementar el uso de herramientas y bases de datos de propiedad intelectual para frenar el contrabando y la venta de productos apócrifos.