Fueron vinculados a proceso “El Kaoz” y Alan “N”, ambos involucrados en el asesinato del Carlos Manzo

Reportes señalan que la decisión judicial fue dictada este 1 de marzo, día en que se cumplen 4 meses del asesinato del exalcalde de Uruapan

Alejandro Baruc "N" a la izquierda y Alan "N" a la derecha. Crédito: FGE Michoacán

Este domingo 1 de marzo de 2026 medios locales y nacionales reportaron la vinculación a proceso Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, y Alan “N”, alias “El Taxista”, por su presunta implicación en el asesinato de dos jóvenes que habrían participado en el asesinato de Carlos Manzo, de quienes fueron localizados sus cuerpos el pasado 10 de noviembre de 2025.

La decisión judicial mantendría a ambos bajo prisión preventiva oficiosa, mientras avanzan las investigaciones ligadas a los hechos que sacudieron a México el pasado 1 de noviembre de 2025, cuando fue asesinado al exalcalde de Uruapan.

Según los reportes, el juez dictó dos meses como plazo para la investigación complementaria del caso.

Las autoridades los acusarían por los asesinatos de los jovenes Fernando Josué “N” y Ramiro “N”.

Los dos jóvenes encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

De acuerdo con información compartida por medios locales, la audiencia se realizó a puerta cerrada y se extendió por más de ocho horas.

Diversas fuentes periodísticas reportaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) acusa a los imputados por los delitos de homicidio calificado, secuestro, daño en propiedad ajena y narcomenudeo, señalando que los crímenes se derivan directamente del asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Según reportes previos de Infobae México, “El Kaozya había sido vinculado a proceso a finales del 2025, pero en esa ocasión fue por portación ilegal de armas y narcomenudeo en la ciudad de Uruapan.

Por otra parte, reportes del diario Milenio han señalado la tarde de este día que la defensa de Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, buscaría apelar la decisión sobre la vinculación a proceso.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) únicamente ha confirmado la vinculación a proceso de Alan “N”, sin embargo, afirmaron que fue por su presunta vinculación en el asesinato de Carlos Manzo, en el cual habría facilitado un taxi para trasladar a dos involucrados.

Investigación y contexto de los hechos

Se levanta un monumento en honor al alcalde asesinado Carlos Manzo Rodríguez en Uruapan, México, el viernes 21 de noviembre de 2025, mientras los fiscales del estado de Michoacán detienen a los sospechosos de su asesinato. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Según los reportes, las autoridades presumen que Ramiro “N” y Fernando Josué “N” participaron en el asesinato y que “El Kaoz” y “El Taxista” actuaron en represalia o con el objetivo de silenciar a los jóvenes.

Reportes previos de Infobae México señalan que las dos víctimas fueron ejecutadas con arma de fuego y sus cuerpos abandonados en un tramo carretero entre Uruapan y Paracho.

Según reportes de medios locales como Mi Morelia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán presentó pruebas ante el juez, incluyendo testimonios que sitúan a Alan “N” en el secuestro de Ramiro “N”, así como declaraciones que ubican a ambos imputados disponiendo de los cuerpos durante la noche del 9 de noviembre, un día antes de que fueran encontrados sin vida.

Además, el medio local afirma que en la audiencia se estableció que “El Taxista” habría facilitado el taxi utilizado para el traslado de las víctimas antes de que fueran asesinadas.

De acuerdo con información oficial, Alejandro Baruc “N” fue detenido el miércoles 23 de diciembre de 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Mientras que el arresto de Alan “N” fue revelado el pasado 24 de febrero de 2026 por el fiscal del estado.

Qué rol habrían tenido los dos jovenes asesinados por los cuales se les acusa a “El Kaoz” y a “El Taxista”

Reportes previos de Infobae México basados en información oficial detallaron que Fernando Josué “N”, menor de 16 años, fue identificado como cómplice y ejecutor en el crimen contra el exalcalde. Según los reportes, fue contratado y dirigido por Ramiro “N”, participando activamente en la logística y vigilancia a Manzo el día del ataque.

Infografía de los tres jóvenes asesinados tras la muerte de Carlos Manzo, quienes presuntamente estuvieron involucrados. (FOTO: Captura de pantalla)

Por otra parte, Ramiro “N”, de 35 años, fue señalado por la FGE y la SSPC como uno de los principales operadores logísticos del asesinato de Carlos Manzo. Su papel resultó clave como coordinador de campo y enlace entre los autores materiales y los mandos superiores de la célula criminal vinculada al CJNG. Con antecedentes penales por portación de armas, Ramiro fungía como instructor y reclutador de sicarios, integrando al grupo a jóvenes como Víctor Manuel “N” (tirador material) y Fernando Josué “N” (cómplice), ambos conocidos en una clínica de rehabilitación.

Durante la jornada del 1 de noviembre, habría coordinado en tiempo real la vigilancia, envió mensajes cifrados sobre los movimientos de la víctima y dio instrucciones sobre rutas y eliminación de pruebas digitales.

Tras el asesinato, Ramiro y Fernando Josué fueron encontrados sin vida una semana más tarde en la carretera Uruapan-Paracho.

