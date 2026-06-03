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‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

La captura de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito o El 80, volvió a poner bajo la lupa al clan de los hermanos Martínez Larios

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Acuarela de cuatro hombres jóvenes, tez clara, cabello negro corto, barba y bigote. Fondo oscuro con logo rectangular borroso 'C.D.S' y franja tricolor.
Esta acuarela realista presenta a cuatro hombres jóvenes con un logo borroso 'C.D.S' al fondo, sugiriendo una conexión con la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae/x: @HEARST_BB)

Cuatro hermanos construyeron durante al menos una década uno de los aparatos criminales de mayor peso al sur de Sinaloa al servicio de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Sin embargo, la reciente detención de Gabriel Nicolás Martínez Larios, El Gabito o El 80, este 1 de junio en Mazatlán ha representado otro de los golpes más fuertes para los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

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La detención reactiva el expediente de los hermanos Martínez Larios —El Monstruo, El Gabito, El Casco y El Owen—, el clan que durante una década operó Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa para los Guzmán Salazar mientras cantantes les dedicaban corridos.

El Monstruo cayó primero

(X/@HEARST_BB)
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Todo empezó con José Luis Martínez Larios, El Monstruo o El 51. De los cuatro hermanos, era quien llevaba mayor peso operativo en los primeros años del clan.

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Llegó a El Rosario, Sinaloa, desde Guadalajara y comenzó a trabajar para Los Chapitos bajo las órdenes de Juan Alfonso Corona Betancourt, alias El Lobo. Era el referente del clan: sus hermanos lo mencionarían años después en narcocorridos como una ausencia que pesaba y como la figura que marcó el inicio de todo.

El 14 de diciembre de 2015, un grupo armado que viajaba en un taxi abrió fuego contra El Monstruo en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Jacarandas, sobre la carretera Internacional de Mazatlán. Tenía 25 años y murió junto a otros dos hombres.

En el lugar se hallaron 56 casquillos percutidos de diferentes calibres y dos cargadores de cuerno de chivo, según reportó en su momento el diario El Debate.

Con El Monstruo muerto, el liderazgo del clan recayó sobre Gabriel Nicolás, El Gabito. Lo que vino después fue una década de ascenso documentado en corridos, informes militares y reportes periodísticos que las autoridades tardaron años en traducir en una detención.

El Owen: rescatado con bazuca de una cárcel

(X/@HEARST_BB)
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Eduardo Jonathan Martínez Larios, El Owen, acumula dos episodios que ilustran el peso del clan en Mazatlán antes de que sus hermanos alcanzaran el perfil que tienen hoy.

El primero ocurrió en noviembre de 2015, un mes antes de la muerte de El Monstruo. Un grupo armado, al parecer equipado con una bazuca, irrumpió en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en Mazatlán para rescatarlo junto con Octavio Martínez Campos, de 19 años, detenidos momentos antes por portación de arma de fuego. La operación obligó a la Procuraduría General de Justicia del Estado a desplegar un grupo especial de investigación.

El segundo episodio ocurrió cuando tenía 23 años. Fue detenido en el fraccionamiento Doña Chonita, en Mazatlán, mientras conducía un Challenger amarillo a velocidad excesiva. Portaba una Beretta calibre 9 mm, pastillas de Clonazepam y Diazepam, cristal y tres celulares Blackberry. El Owen permanece en prisión.

El Gabito que peleó Mazatlán

Detienen a El Gabito o El 80 en Mazatlán, operador de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469)
Detienen a El Gabito o El 80 en Mazatlán, operador de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469)

Tres narcocorridos lanzados entre 2018 y 2023 trazaron el ascenso de El Gabito con una precisión que los informes de inteligencia confirmaron después. El primero, interpretado por Panchito Arredondo en 2018, lo presentaba ya como comandante con tropa bajo su mando, operando bajo órdenes de la cúpula de Los Chapitos en la sierra sinaloense, con presencia documentada en Culiacán. En ese corrido, se menciona que Óscar Noé Medina González, El Panu, le dio confianza.

En 2021, Luis R. Conríquez le dedicó un corrido que construía una historia de origen: un pasado de pobreza en El Rosario, un ascenso sostenido dentro de la organización y una cadena de mando ya fija.

En 2023, Gerardo Ortiz lanzó el tercer corrido, narrado en tercera persona, lo que marcó un cambio de estatus. Ya no era El Gabito quien se presentaba: era alguien que lo describía desde afuera, circulando con confianza por Mazatlán, con radios, frecuencias, personal capacitado y arsenal pesado que incluía Minis, M60 y rifles de corte alemán. Una línea concentró el arco completo del personaje: “todos ya sabían que algún día iba a ser el jefe”.

La Sedena tenía documentada su operación desde octubre de 2020, en un informe titulado “Problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa”, filtrado por Guacamaya Leaks.

El documento lo señalaba como operador activo en Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa. En 2016, grabaciones filtradas a la prensa mostraron cómo mandos policiales lo alertaban sobre operativos, lo que le permitía mover hombres y mercancía con anticipación.

Su trayectoria incluye la disputa contra Los Mazatlecos —célula remanente del Cártel de los Beltrán Leyva— para recuperar el control de Mazatlán tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, y operaciones posteriores contra el Cártel de Caborca en Sonora.

Según el periodista Luis Chaparro, El Gabito y su hermano El Casco tienen un poder operativo comparable o superior al de los propios hermanos Guzmán Salazar.

El Casco, el único prófugo

El Casco, jefe de plaza de Los Chapitos en Concordia, Sinaloa. (Foto de @HEARST_BB)
El Casco, jefe de plaza de Los Chapitos en Concordia, Sinaloa. (Foto de @HEARST_BB)

Mientras El Gabito operaba en Mazatlán, Óscar Luciano Martínez Larios, El Casco o El 81, asumió el control de Concordia y El Rosario. Tiene alrededor de 37 años.

En sus narcocorridos se señala que era tal la confianza que le tenían que El Panu le encomendaba limpiar la plaza de rivales y traidores.

En abril de 2025, su nombre y el de El Gabito surgieron tras el decomiso de casi 3,000 artefactos explosivos artesanales en El Huajote, Concordia, hallados en una antigua tortillería, junto con los de Eladio Tirado Lizárraga, El Layito, y Víctor Manuel Barraza Pablos, El 40.

El 23 de enero de 2026, un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver en Concordia, privando de la libertad a 10 trabajadores, hecho por el cual se les investiga.

Según la periodista María Idalia Gómez, El Casco y El Gabito habrían impuesto esquemas de extorsión a empresas mineras en Concordia, exigiendo pagos mensuales para permitir operaciones. La negativa de Vizsla Silver a aumentar las cuotas —que habrían llegado a la mitad de la producción— habría derivado en el secuestro y asesinato de sus trabajadores, de acuerdo con fuentes federales consultadas por la periodista.

Al momento de la publicación de esta nota, El Casco sigue prófugo. Fuentes de seguridad citadas por Gómez indican que hay operativos activos para localizarlo en Michoacán, Nayarit, Sonora, Nuevo León y Jalisco.

La detención de El Gabito se suma a una ofensiva sostenida que, entre noviembre de 2024 y mayo de 2026, ya acumula decenas de operadores vinculados a Los Chapitos detenidos, mientras Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán permanecen prófugos.

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