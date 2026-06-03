Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

La emoción del futbol regresa a Pachuca. Antes del arranque del Mundial 2026, el Estadio Hidalgo será escenario de un partido de leyendas entre México y Sudáfrica, donde figuras históricas de ambos países se reencontrarán en la cancha.
El encuentro, abierto al público y acompañado de actividades culturales y deportivas, promete revivir recuerdos y conectar generaciones, así como acercar a los aficionados a la fiesta mundialista.
PUBLICIDAD
El ambiente en la ciudad ya se siente especial: la llegada de los Bafana Bafana, la agenda de actividades gratuitas y la expectativa por ver a ídolos de otras épocas han convertido a Hidalgo en el punto de encuentro para quienes quieren vivir el futbol más allá de la competencia oficial.
Programa completo y ambiente previo al México vs Sudáfrica
De acuerdo con autoridades como Jorge Alberto Reyes, la celebración de este encuentro entre leyendas sostendrá ambiente mundialista en Hidalgo, con actividades que trascienden lo deportivo.
PUBLICIDAD
- El partido de leyendas México vs Sudáfrica será el domingo 7 de junio a las 12:00 horas en el Estadio Hidalgo.
- El acceso será gratuito, con boletos disponibles en la Secretaría de Turismo estatal y espacios oficiales.
- La agenda arrancará desde el 4 de junio, con actividades en municipios como Tulancingo y Pachuca.
- Las leyendas participarán también en clínicas, conferencias, firmas de autógrafos y recorridos turísticos.
La jornada del domingo comenzará desde las 9:00 de la mañana, con torneos infantiles y actividades para toda la familia alrededor del estadio.
Figuras históricas que se presentarán
El partido será una oportunidad única para ver en la cancha a referentes del futbol mexicano y sudafricano. Algunos incluso ya se enfrentaron en aquel Mundial de Sudáfrica 2010.
PUBLICIDAD
Jugadores de México:
- Óscar “Conejo” Pérez
- Paul Aguilar
- Gabriel Caballero
- Fausto Pinto
- Juan Carlos Cacho
- Luis Ángel Landín
- Jorge “Burrito” Hernández
- Emmanuel García Vaca
- Óscar Murillo
- Marco Iván Pérez
- Andrés Chitiva
- Sergio Santana
Jugadores de Sudáfrica:
- Siphiwe Tshabalala
- Bernard Parker
- Katlego Mphela
- Bongani Khumalo
- Reneilwe Letsholonyane
- Surprise Moriri
- Siboniso Gaxa
- Thanduyise Khuboni
- Siyabonga Sangweni
- Shu-aib Walters
- Lucas Thwala
- Peter Masilela
- Siyabonga Nomvethe
- Steven Pienaar
- Itumeleng Khune
Al finalizar el partido, se entregarán medallas conmemorativas a los jugadores y continuará la convivencia en el Parque Cultural Hidalguense.
Ambiente mundialista y agenda en Pachuca
La experiencia en Pachuca no se limitará a lo que sucede en la cancha. La ciudad y sus alrededores ofrecerán una programación cultural, turística y gastronómica que busca envolver a los asistentes en la gran fiesta del futbol.
PUBLICIDAD
- El día del partido habrá muestras artesanales y gastronómicas de “Pueblos con Sabor”, así como espectáculos musicales y presentaciones de danza.
- Los himnos nacionales de ambos países serán interpretados por artistas aún no revelados.
De esta manera, la agenda y el entrenamiento abierto de Sudáfrica permitirá a miles de aficionados acercarse a los equipos antes del partido inaugural del Mundial 2026 y revivir una histórica rivalidad.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD