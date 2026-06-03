Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

El partido de leyendas reunirá a estrellas de los Bafana Bafana y del Tri como Óscar “Conejo” Pérez y Paul Aguilar. (Composición: Raúl A. González - Foto: X/ @siphiweshabba)

La emoción del futbol regresa a Pachuca. Antes del arranque del Mundial 2026, el Estadio Hidalgo será escenario de un partido de leyendas entre México y Sudáfrica, donde figuras históricas de ambos países se reencontrarán en la cancha.

El encuentro, abierto al público y acompañado de actividades culturales y deportivas, promete revivir recuerdos y conectar generaciones, así como acercar a los aficionados a la fiesta mundialista.

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Figuras del futbol mexicano y autoridades del Estado de Hidalgo confirmaron el partido de leyendas entre México y Sudáfrica durante una conferencia de prensa. (Facebook/ Jorge Alberto Reyes)

El ambiente en la ciudad ya se siente especial: la llegada de los Bafana Bafana, la agenda de actividades gratuitas y la expectativa por ver a ídolos de otras épocas han convertido a Hidalgo en el punto de encuentro para quienes quieren vivir el futbol más allá de la competencia oficial.

Programa completo y ambiente previo al México vs Sudáfrica

De acuerdo con autoridades como Jorge Alberto Reyes, la celebración de este encuentro entre leyendas sostendrá ambiente mundialista en Hidalgo, con actividades que trascienden lo deportivo.

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El partido de leyendas México vs Sudáfrica será el domingo 7 de junio a las 12:00 horas en el Estadio Hidalgo .

El acceso será gratuito , con boletos disponibles en la Secretaría de Turismo estatal y espacios oficiales.

La agenda arrancará desde el 4 de junio , con actividades en municipios como Tulancingo y Pachuca .

Las leyendas participarán también en clínicas, conferencias, firmas de autógrafos y recorridos turísticos.

El partido de leyendas México vs Sudáfrica reunirá a figuras históricas del futbol en el Estadio Hidalgo el 7 de junio. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La jornada del domingo comenzará desde las 9:00 de la mañana, con torneos infantiles y actividades para toda la familia alrededor del estadio.

Figuras históricas que se presentarán

El partido será una oportunidad única para ver en la cancha a referentes del futbol mexicano y sudafricano. Algunos incluso ya se enfrentaron en aquel Mundial de Sudáfrica 2010.

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Jugadores de México:

Óscar “Conejo” Pérez

Paul Aguilar

Gabriel Caballero

Fausto Pinto

Juan Carlos Cacho

Luis Ángel Landín

Jorge “Burrito” Hernández

Emmanuel García Vaca

Óscar Murillo

Marco Iván Pérez

Andrés Chitiva

Sergio Santana

Jugadores de Sudáfrica:

Siphiwe Tshabalala

Bernard Parker

Katlego Mphela

Bongani Khumalo

Reneilwe Letsholonyane

Surprise Moriri

Siboniso Gaxa

Thanduyise Khuboni

Siyabonga Sangweni

Shu-aib Walters

Lucas Thwala

Peter Masilela

Siyabonga Nomvethe

Steven Pienaar

Itumeleng Khune

Leyendas como Óscar “Conejo” Pérez y Siphiwe Tshabalala encabezarán a los equipos de México y Sudáfrica, reviviendo rivalidades del Mundial 2010. (Foto: Action Images / Jason Cairnduff)

Al finalizar el partido, se entregarán medallas conmemorativas a los jugadores y continuará la convivencia en el Parque Cultural Hidalguense.

Ambiente mundialista y agenda en Pachuca

La experiencia en Pachuca no se limitará a lo que sucede en la cancha. La ciudad y sus alrededores ofrecerán una programación cultural, turística y gastronómica que busca envolver a los asistentes en la gran fiesta del futbol.

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El día del partido habrá muestras artesanales y gastronómicas de “Pueblos con Sabor” , así como espectáculos musicales y presentaciones de danza.

Los himnos nacionales de ambos países serán interpretados por artistas aún no revelados.

El ambiente mundialista en Pachuca iniciará el 4 de junio e incluirá muestras gastronómicas, artesanías y espectáculos culturales. (Instagram/ @jorge_reyes_oficial)

De esta manera, la agenda y el entrenamiento abierto de Sudáfrica permitirá a miles de aficionados acercarse a los equipos antes del partido inaugural del Mundial 2026 y revivir una histórica rivalidad.