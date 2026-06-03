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A pocos días del Mundial 2026, se inundan túneles, calles y accesos cerca del Estadio Guadalaja

Las constantes lluvias se han convertido en un problema que enciende alertas logísticas a días del arranque de la fiesta mundialista

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La zona metropolitana de Guadalajara registra encharcamientos en pasos a desnivel, calles y túneles cercanos al inmueble. (REUTERS/Henry Romero)
La zona metropolitana de Guadalajara registra encharcamientos en pasos a desnivel, calles y túneles cercanos al inmueble. (REUTERS/Henry Romero)

A pocos días de que arranque el Mundial 2026, la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta diversas inundaciones en túneles, calles y accesos principales del Estadio Akron.

Las lluvias intensas y los ajustes de movilidad que se implementarán configuran un escenario de retos para residentes y visitantes.

El Estadio Akron y sus accesos principales permanecen en alerta tras los bloqueos provocados por lluvias intensas y acumulación de agua. (X/ @RaulOrvananos)
El Estadio Akron y sus accesos principales permanecen en alerta tras los bloqueos provocados por lluvias intensas y acumulación de agua. (X/ @RaulOrvananos)

La acumulación de agua en vialidades estratégicas y las restricciones de acceso han provocado bloqueos, caos vehicular y preocupación entre los habitantes.

Un “error de risa” deja túneles inundados en la antesala del Mundial

El incidente con las inundaciones dejó en evidencia la vulnerabilidad de los pasos a desnivel y túneles cercanos al Estadio.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, reconoció que la reciente inundación en el paso a desnivel de carretera a Nogales fue resultado de un “error de risa” por no haber activado el sistema de bombeo de forma oportuna.

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  • Frangie aseguró que ya se implementan sistemas automáticos para evitar que el problema se repita.
  • Decenas de vehículos quedaron varados, afectando la movilidad en rutas directas al recinto.
  • El riesgo de que la situación se repita persiste, especialmente en jornadas con máxima afluencia.
Frangie busca repetir en el cargo de alcalde de Zapoopan con Movimiento Ciudadano.
El alcalde Juan José Frangie reconoció como un 'error de risa' la falta de activación del bombeo, origen de la inundación en la carretera a Nogales. (IG/ @juanjosefrangie)

Así, la experiencia reciente sirve como advertencia para los días de mayor movimiento, cuando el tránsito y la presión sobre vialidades crecerán al máximo.

Puntos críticos rodean el Estadio Guadalajara

El estadio se encuentra rodeado por zonas de riesgo donde el agua se acumula con rapidez, especialmente en momentos de tráfico por eventos y lluvias intensas.

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  • Al menos cinco puntos históricos de inundación rodean el estadio: circuito JVCAvenida del BajíoPeriférico PonienteAvenida Aviación y túneles de acceso.
  • Autoridades reconocen que el crecimiento urbano desordenado y la saturación del drenaje han incrementado la frecuencia de estos incidentes.
  • Frangie admitió que zonas como Plaza del Sol y la Avenida López Mateos “no tienen remedio” a corto plazo por la magnitud y costo de las obras necesarias.
Las zonas críticas de inundación alrededor del Estadio Akron incluyen circuito JVC, Periférico Poniente y Avenida Aviación, según las autoridades. (REUTERS/Henry Romero)
Las zonas críticas de inundación alrededor del Estadio Akron incluyen circuito JVC, Periférico Poniente y Avenida Aviación, según las autoridades. (REUTERS/Henry Romero)

En este sentido, el entorno inmediato del estadio exige máxima atención y medidas de prevención reforzadas durante la Copa del Mundo.

Cierres viales, filtros y movilidad controlada durante el Mundial

A la problemática de inundaciones se suman operativos viales que se implementarán, diseñados para controlar el acceso y evitar congestionamientos alrededor del recinto.

  • El operativo “Última Milla” establece un perímetro cerrado de tres kilómetros alrededor del inmueble, donde sólo personas con boleto podrán ingresar.
  • No habrá estacionamiento general en el estadio; el acceso final será a pie.
  • El sistema oficial Ride al Estadio ofrecerá transporte exclusivo desde puntos estratégicos, sólo para quienes cuenten con boleto.
El operativo 'Última Milla' delimitará un perímetro cerrado de tres kilómetros alrededor del Estadio Guadalajara, accesible sólo con boleto oficial. (REUTERS/Michelle Freyria)
El operativo 'Última Milla' delimitará un perímetro cerrado de tres kilómetros alrededor del Estadio Guadalajara, accesible sólo con boleto oficial. (REUTERS/Michelle Freyria)

Con la vigilancia de las autoridades encabezadas por Frangie, estas medidas buscan garantizar la seguridad y mantener el flujo controlado, aunque su efectividad dependerá de la respuesta ciudadana y de la capacidad de adaptación ante las lluvias.

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