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José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

El experimentado periodista se animó a compartir una irónica publicación sobre la situación del reportero de TUDN

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José Ramón Fernández reaccionó a la situación de Julio Ibáñez (IG/ @julioiba)
José Ramón Fernández reaccionó a la situación de Julio Ibáñez (IG/ @julioiba)

Terminó la incertidumbre para Julio Ibáñez y Daniel García, colaboradores de TUDN de Televisa que estuvieron presos en Sudáfrica por supuestas acusaciones de terrorismo. Este 2 de junio el Profe Ibáñez y su camarógrafo quedaron libres luego de permanecer 77 días sujetos a procesos judiciales que comenzó durante una cobertura previa al Mundial 2026.

En un comunicado, Televisa confirmó que sus trabajadores están por regresar a México. “Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García... Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias”.

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Esta situación provocó una serie de reacciones entre periodistas deportivos y aficionados. José Ramón Fernández no dejó de lado la polémica y lanzó un comentario que causó gran debate en redes sociales sobre su postura, así como de su profesionalismo.

El periodista fue liberado luego de pasar un proceso judicial en Sudáfrica tras realizar actividades correspondientes a su cobertura mundialista. (FB Julio Ibáñez)

¿Qué dijo José Ramón Fernández de Julio Ibáñez?

A través de redes sociales, Joserra no perdió la oportunidad para compartir su opinión de lo que pasó con el reportero de TUDN. Y es que, su comentario coincidió con el arribo de la selección de Sudáfrica a México, esto para iniciar su concentración rumbo al Mundial 2026 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

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Por ello, se atrevió a decir que el equipo sudafricano llegó antes al país que el reportero de TUDN, así lo compartió en sus redes sociales oficiales:

La selección de Sudáfrica ya está en México. Lo que son las cosas, pisó territorio nacional antes que Julio Ibáñez”, publicó.

(X/ @joserra_espn)
(X/ @joserra_espn)

De inmediato su publicación generó una serie de reacciones por la postura del experimentado periodista. “¿se está burlando de la situación de Ibáñez, maestro? pensé que hacía periodismo serio", “Mira nada más el chiste que se aventó el bastardo este.Definitivamente ya viene el mundial”, “Lo más gracioso de este tuit es todos los que llegaron a llorar, grande Joserra”, fueron algunos comentarios contrastantes.

Julio Ibáñez y Dani García son liberados en Sudáfrica

La resolución del Profe Ibáñez se dio en una audiencia celebrada este martes en un juzgado de Johannesburgo, donde también quedó atendido el último asunto pendiente: infracciones menores por uso indebido del espacio aéreo. Con esa decisión, ambos comunicadores pueden regresar tras más de dos meses retenidos por restricciones de viaje.

Faitelson informó que el reportero de TUDN ya estaba libre y muy cerca de volver a México después de enfrentar durante más de dos meses un proceso legal mientras hacía visorias de la selección de Sudáfrica, primer rival de México en la Copa del Mundo 2026, según el texto fuente.

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