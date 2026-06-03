“La moneda está en el aire”: la intrigante frase de Mauricio Ochmann sobre volver con Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann presentaron juntos su nueva película y respondieron a los rumores sobre una posible reconciliación, seis años después de haberse separado y tras su divorcio en 2020.

El estreno de Hasta el fin del mundo, programado para el 23 de julio, significó una colaboración largamente esperada.

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, publicó la actriz al presentar el proyecto.

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“Nunca digas nunca”: así respondieron a la pregunta sobre volver

Durante una entrevista con Quién, los actores aclararon si existía la posibilidad de reconciliación. La pregunta sobre si regresarían como pareja fue directa.

(Instagram: @aislinnderbez)

Mauricio Ochmann respondió: “La moneda está en el aire”, mientras que Aislinn Derbez coincidió en que el amor entre ellos se transformó pero no desapareció: “Nunca digas nunca”.

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Ambos enfatizaron el respeto mutuo y la complicidad que mantuvieron como equipo de crianza y colegas. Aislinn señaló a Quién que la relación con el padre de su hija es de cariño y crecimiento en conjunto, pues ambos se recomiendan libros, terapeutas y lo necesario para estar mejor.

Mauricio agregó: “Hay un amor profundo y un respeto. Es la mamá de mi hija. Es mi familia. Y aprender a dejarla ser, a confiar en esa conexión que siempre hemos tenido... eso ha sido el trabajo”.

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La primera temporada de 'De Viaje con los Derbez' generó fricciones en la familia, especialmente en el matrimonio de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, quienes se separaron meses después del estreno del reality show. (Crédito: Amazon Prime, YouTube)

Así grabaron juntos “Hasta el fin del mundo” tras años sin ser pareja

La producción de Hasta el fin del mundo tuvo un trasfondo personal para ambos. Según Quién, el guion llegó a sus manos hace más de siete años, cuando todavía eran pareja.

El rodaje se concretó años después, cuando ya estaban separados y cada uno había vivido su propio proceso. Aislinn confesó que buscó a otros actores para el protagónico, pero ningún perfil encajó.

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Finalmente, el productor sugirió a Mauricio y ambos aceptaron trabajar juntos de nuevo. Mauricio recordó: “Aparte tú y yo juntos va a ser increíble. Y para Kailani está padrísimo, ¿no? Ver a sus papás en esta película”.