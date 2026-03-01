Vinculan a proceso a escoltas de “El Mencho” detenidos durante operativo en Tapalpa, Jalisco

Los dos sujetos permanecerán en el penal del Altiplano. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas detenidas el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo donde fue abatidoNemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los procesados, identificados por autoridades federales como Andrés “N” y Genaro “N”, permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Según reportes, los sujetos son identificados como escoltas de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes.

El juez encargado del caso ordenó dos meses para la investigación complementaria contra los dos presuntos delincuentes.

Delitos imputados y proceso judicial

De acuerdo un comunicado de la FGR, emitido este 1 de marzo, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba que permitieron la vinculación a proceso de los dos detenidos.

Andrés “N” enfrenta cargos por portación de armas de fuego con agravante, portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por su parte, Genaro “N” fue vinculado por portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores exclusivos.

Ambos sujetos recibieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y permanecerán internos en el Altiplano durante el plazo de investigación complementaria, que fue fijado en dos meses.

La FGR subrayó que los delitos atribuidos a los imputados están relacionados con la posesión y uso de armamento reservado a las fuerzas armadas, lo que agrava la situación jurídica de los acusados.

Información en desarrollo...