México

Vinculan a proceso a escoltas de “El Mencho” detenidos durante operativo en Tapalpa, Jalisco

Los sujetos son identificados por autoridades federales como Andrés “N” y Genaro “N”

Guardar
Los dos sujetos permanecerán en
Los dos sujetos permanecerán en el penal del Altiplano. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas detenidas el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo donde fue abatidoNemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los procesados, identificados por autoridades federales como Andrés “N” y Genaro “N”, permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Según reportes, los sujetos son identificados como escoltas de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes.

El juez encargado del caso ordenó dos meses para la investigación complementaria contra los dos presuntos delincuentes.

Delitos imputados y proceso judicial

De acuerdo un comunicado de la FGR, emitido este 1 de marzo, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba que permitieron la vinculación a proceso de los dos detenidos.

Andrés “N” enfrenta cargos por portación de armas de fuego con agravante, portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por su parte, Genaro “N” fue vinculado por portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores exclusivos.

Ambos sujetos recibieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y permanecerán internos en el Altiplano durante el plazo de investigación complementaria, que fue fijado en dos meses.

La FGR subrayó que los delitos atribuidos a los imputados están relacionados con la posesión y uso de armamento reservado a las fuerzas armadas, lo que agrava la situación jurídica de los acusados.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

El MenchoEscoltasNemesio Oseguera CervantesCJNGTapalpaJaliscoFGRNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Línea 2 del Metro CDMX: cuál es el horario y servicio este 1 de marzo por remodelaciones y el concierto de Shakira en el Zócalo

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, aclaró que este domingo brindarán servicio regular de Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 2 del Metro CDMX:

Dictan prisión preventiva a sujeto relacionado en la desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

Reportes señalan que Jared Alejandro “N” también es estudiante activo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dictan prisión preventiva a sujeto

Ayotzinapa cumple 100 años: SEP reivindica su papel en la Nueva Escuela Mexicana

El secretario Mario Delgado Carrillo encabezó la conmemoración del centenario de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”

Ayotzinapa cumple 100 años: SEP

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 1 de marzo: liberan autopista México - Cuernavaca

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

Senado respalda llamado de México a privilegiar la diplomacia ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reiteró el apoyo de la Cámara alta al posicionamiento de la Cancillería para resolver la crisis mediante el diálogo y evitar una escalada

Senado respalda llamado de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Chiapas ordena investigar

Gobernador de Chiapas ordena investigar presuntos pagos del CJNG a policías de élite

“Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar”: Grecia Quiroz publica mensaje a 4 meses del asesinato de Carlos Manzo

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

Tras abatimiento de “El Mencho”, estos son los narcos de alto perfil que quedan en el mapa criminal

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Samuel García promete en inglés

Samuel García promete en inglés ‘el Mundial Más Norteño’ y Adrián Marcelo le da con todo: “Nuevo León está colapsado”

Shakira manda amoroso mensaje a quienes acamparon y ya la esperan en el Zócalo: “Los estoy viendo en vivo”

Burbujas en la orina: lo que revelan sobre tu salud y los alimentos clave para cuidar tus riñones

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: espacios principales al escenario ya están llenos

Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto es hospitalizada de emergencia

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027