¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

El piloto mexicano quiere su mejor resultado del año en el principiado. (X / Sergio Pérez)

Este fin de semana retorna la actividad de la Fórmula 1 en su temporada 2026 con la carrera más emblemática, antigua y correspondiente a la “Triple Corona” del automovilismo, hablamos del Gran Premio de Mónaco, propio a desarrollarse entre los distritos de Montecarlo y La Condamine, que una vez vio triunfar al mexicano, Sergio Checo Pérez, en el año 2022.

El piloto tapatío regresará al principiado con una nueva escudería, Cadillac, que le brinda mejoras en su monoplaza para maximizar su rendimiento y tenga la posibilidad de alcanzar sus primeros puntos en el año y, tal vez, pensar en una nueva victoria en Mónaco.

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Desde su debut en 2011, Checo Pérez ha visto participación en el Gran Premio de Mónaco en doce ocasiones; pudieron ser trece, sin embargo en su primer año en Fórmula 1 un severo accidente contra el muro de contención, durante la ‘Qualy’, le impidió al mexicano competir en Montecarlo.

RESULTADOS DE CHECO PÉREZ EN MÓNACO

Sergio 'Checo' Pérez celebra su triunfo en el Gran Premio de Mónaco 2022, levantando el trofeo y saludando a la multitud en el icónico podio con la marina y la ciudad de Mónaco de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Pérez comenzó a buscar el triunfo en Mónaco desde 2012 y lo consiguió diez años después con Red Bull Racing, entrando a un selecto grupo de pilotos latinoamericanos que ganan en el principiado: Juan Manuel Fangio (Argentina), Carlos Reutemann (Argentina), Ayrton Senna da Silva (Brasil) y Juan Pablo Montoya (Colombia).

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A continuación todos los resultados de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1:

2011 ( Sauber ): No compitió (accidente en clasificación).

2012 ( Sauber ): 11º puesto.

2013 ( McLaren ): Abandonó (choque).

2014 ( Force India ): Abandonó (choque en primera vuelta).

2015 ( Force India ): 7º puesto.

2016 ( Force India ): 3º puesto ( primer pódium )

2017 ( Force India ): 13º puesto.

2018 ( Force India ): 12º puesto.

2019 ( Racing Point ): 12º puesto.

2020: La carrera se suspendió por la pandemia del Covid-19 .

2021 ( Red Bull Racing ): 4º puesto

2022 ( Red Bull Racing ): 1º puesto ( victoria histórica ).

2023 ( Red Bull Racing ): 16º puesto.

2024 ( Red Bull Racing ): Abandonó (accidente en la primera vuelta).

2025: No participó (sin equipo).

De esas doce actuaciones, Checo ha conseguido una sola victoria, en la edición del 2022. Además, obtuvo un podio en 2016 (tercera posición) y en otras ocasiones sumó unidades, pero solo cuenta con una victoria en el circuito.

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Sergio Pérez compite con Cadillac en una carrera de la temporada 2026. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

Por lo tanto, el porcentaje de victorias de Checo Pérez en Mónaco es de 8.33%. En tanto, una probable victoria con Cadillac, en cualquier trazado, está en un rango del 0.4% a 0.5% de probabilidad. Mientras que, en el principiado, sabiendo que Mónaco es una de las pistas más técnicas y suele favorecer a equipos y pilotos con autos ya desarrollados, es razonable decir que la probabilidad de victoria de Sergio Pérez con Cadillac es igual o incluso menor a ese 0.5%, es decir, prácticamente cercana a cero, según las estimaciones actuales.

¿Cuándo es el Gran Premio de Mónaco?

Sergio Pérez teniendo participación en Miami. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

El Gran Premio de Mónaco se llevará a cabo el domingo 7 de junio a las 7:00 a.m. (tiempo de México). Sergio Checo Pérez volverá al asfalto después de abandonar el Gran Premio de Canadá, siendo la primera ocasión que no termina una carrera con la escudería Cadillac en esta campaña 2026 de la Fórmula 1.

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