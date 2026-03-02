Sentencian a dos hombres por ataque armado contra policías que dejó un agente muerto en Zapopan, Jalisco

Los ahora condenados bebían alcohol y lanzaron insultos a los agentes (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO/Ilustrativa)

Un tribunal de Jalisco dictó una sentencia de 40 años de prisión contra Rubén Alejandro “N” y de 30 años para José Luis “N”, señalados como responsables de un ataque armado perpetrado en 2019 contra dos agentes de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.

Dicho ataque derivó en la muerte de uno de los oficiales y causó lesiones graves al segundo. Las condenas en contra de los sujetos referidos fueron informadas por la Fiscalía de Jalisco el 1 de marzo.

En el caso de Rubén Alejandro, dicho hombre deberá pagar una multa de 42 mil 245 pesos y el pago de 519 mil 560 pesos como reparación del daño. Mientras que la multa para José Luis es de 31 mil 683 pesos y en este caso la reparación del daño será definida en la ejecución de la sentencia.

“La autoridad judicial concluyó que ambos acusados incurrieron en homicidio calificado en modalidad de ventaja y homicidio calificado en grado de tentativa”, se puede leer en el informe de la Fiscalía de Jalisco.

Mujer esposada siendo detenida por la policía, representando un arresto y procedimiento legal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capturados por beber en vía pública e insultar a los uniformados

Los hechos por los que pasarán décadas en prisión sucedieron el 8 de abril de 2019, alrededor de las 22:30 horas, cuando dos elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan patrullaban la colonia Miramar.

Los agentes observaron a un grupo de individuos, entre ellos los ahora sentenciados, que ingerían bebidas alcohólicas y proferían insultos directos hacia los uniformados.

Debido a lo anterior, los policías bajaron de la patrulla con el objetivo de realizar una revisión preventiva, sin embargo, fueron agredidos por el grupo de sujetos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Disparos contra los policías

En medio del forcejeo, uno de los agresores sacó un arma de fuego y la accionó en contra uno de los oficiales, como el gente llevaba un chaleco antibalas sobrevivió al ataque, pero sufrió lesiones considerables.

Fue en el mismo lugar que otro de los ahora sentenciados abrió fuego contra el segundo policía, hiriéndolo en el tórax. A pesar de que fue atendido por elementos de emergencia, el uniformado murió.

Asimismo, los responsables trataron de escapar del lugar pero al final fueron detenidos en calles cercanas al lugar de los hechos

Ya en el proceso judicial la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada logró acreditar que los acusados actuaron con ventaja y con la intención de privar de la vida a los agentes.

Detienen e imputan a 13 personas en Jalisco

En otras acciones, el pasado 25 de febrero fueron imputados 13 sujetos capturados tras las acciones de violencia por el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).