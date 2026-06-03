Alex Bisogno habla sobre su distanciamiento definitivo con su sobrina Michaela tras conflicto por la herencia de Daniel

Daniel, Michaela y Alex Bisogno. (Instagram / Azteca)

Alex Bisogno confirma que lleva aproximadamente un año sin ver a su sobrina Michaela, hija del fallecido conductor Daniel Bisogno, y que la ruptura no tiene fecha de reconciliación. El distanciamiento, que se agravó por las acusaciones que la madre de la niña llevó a la conductora Pati Chapoy, quedó atado al juicio de intestado que podría extenderse hasta una década.

“Lamentablemente ya no hay relación con ella y no la va a haber, no la va a haber. Definitivamente”, dijo Bisogno ante los medios. El conductor explicó que el quiebre del vínculo se produjo luego de que la madre de Michaela le atribuyó a él el retiro de piezas de arte, ropa y otros objetos de la vivienda de Daniel, versión que llegó a oídos de Chapoy y fue difundida en Ventaneando.

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Alex Bisogno confirmó que lleva cerca de un año sin ver a su sobrina Micaela y que la ruptura es definitiva por ahora; solo contempla una posible reconciliación cuando la niña cumpla 18 años y pueda decidir por sí misma si retoma el vínculo con su tío. (Foto: IG/bisognodaniel)

Bisogno relató que en algún momento se reunió con Cristina Riva Palacio, la madre de la niña y que esta le ofreció disculpas. Aun así, la mujer no tuvo “el valor de desdecirse” ante Chapoy, porque hacerlo implicaba admitir en público que la información que le proporcionó era falsa.

Ante esa negativa, Alex Bisogno tomó la decisión de salir a defenderse por su propia cuenta. “Si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender?”, señaló.

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Una reconciliación que depende del tiempo y de lo que Michaela decida

El conductor planteó un escenario a futuro: la posibilidad de que su sobrina, al cumplir 18 años, decida por sí misma si quiere retomar el contacto. “Yo creo que tendrá que esperar hasta que tenga dieciocho años la niña y que pueda ella decidir ver a su tío”, afirmó.

Bisogno asumió el rol de guardián de la voluntad de su hermano fallecido y afirmó que seguirá dando entrevistas y explicaciones hasta que se cumpla lo que Daniel pidió en vida, sin importar quién lo rechace por ello. (Instagram)

Al mismo tiempo, reconoció la contradicción que enfrenta. “Claro que cuando ella sea un poquito más grande y se eche un clavado y encuentre todas estas entrevistas y todo ese contenido y diga: ‘¿Qué feo habló mi tío de mi mamá?’, pues a lo mejor tampoco me va a querer volver a ver”, admitió. Aun así, sostuvo que cuando Michaela conozca “lo que le hizo su mamá a su papá”, podría cambiar de opinión.

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El juicio de intestado

El proceso legal que determina la herencia de Daniel Bisogno avanza con lentitud. La madre de Michaela inició un juicio de intestado —el procedimiento que aplica cuando una persona fallece sin testamento— que, según Bisogno, puede tardar “cuatro, cinco, ocho, nueve, diez años... dependiendo de los jueces”.

Bisogno descartó querer asumir el papel de albacea o administrador de los bienes. “Yo no quiero ser el albacea, se los dejo muy claro, ni el administrador”, dijo. Pero sí fue enfático en su propósito: “Voy a defender lo último que me queda. Ya no tengo a mi hermano aquí, pero me queda el deseo, por lo menos, de ayudarlo a que se cumpla lo último que él pidió. Y lo voy a hacer me cueste lo que me cueste, me odie quien me odie.”

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