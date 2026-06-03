“No está casada legalmente”: Javier Ceriani insinuó que la boda de Ángela Aguilar y Nodal sería nula

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en la hacienda San Gabriel de las Palmas. (@Anahi401)

Christian Nodal y Ángela Aguilar llevan casi dos años casados por lo civil y todavía sin fecha para la boda religiosa que ambos prometieron. La ceremonia estaba planeada para mayo en el rancho “El Soyate”, en Zacatecas, pero el cantante la pospuso indefinidamente alegando violencia en el estado luego de que la pareja quedó en medio de una balacera en carretera.

Es en ese hueco donde el periodista Javier Ceriani lanzó esta semana una afirmación que ha encendido las redes: que Nodal no podrá casarse con Ángela por la iglesia y que, incluso su boda civil sería nula.

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Aunque para muchos esta afirmación ha sonado descabellada, no fue el primero en insinuarlo: en abril pasado la periodista Mandy Fridmann había apuntado en la misma dirección, y sí puso un nombre sobre la mesa: Belinda.

¿Por qué no podría casarse?

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

En su programa de YouTube, Ceriani fue directo en la afirmación pero deliberadamente vago en los detalles. “Christian Nodal no puede casarse con Ángela Aguilar”, dijo. “Salvo que falsifique (documentos). Ni para una boda civil, ni para una boda religiosa.”

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El periodista argentino construyó su argumento en torno a una mujer del pasado de Nodal, sin nombrarla. “Hay una mujer en la vida de Nodal que lo marcó físicamente en sus tatuajes. Que por más que quiera borrar, no va a poder borrar. Y no es el tatuaje lo que lo marcó en la piel, sino que esa mujer lo habría tatuado para siempre. Lo habría marcado en su sangre”, afirmó.

Se dirigió también a Ángela de manera directa: “Pregúntale a tu esposo si todos los papeles que él presentó para casarse contigo son reales”. Y cerró con una frase que resumió el tono de todo el segmento: “El que entienda, entiende. Hasta ahí puedo llegar.”

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Semanas antes, el 22 de abril, la periodista Mandy Fridmann había tocado el mismo tema, tras conocerse el aplazamiento de la boda religiosa.

“Yo nada más te voy a decir… Es muy difícil, mas no imposible, pero muy difícil que Christian se pueda volver a casar, con Angelita o con quien sea”, dijo Fridmann. Y luego agregó: “Porque hay algo que se lo impediría y que tendría que ver con eso… Belinda. El día que pueda decirlo, prometo que lo haré acá en tu show”, le dijo a Ceriani.

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Belinda y Christian Nodal cuando confirmaron su noviazgo. (Instagram)

Nodal y Belinda mantuvieron una relación entre 2021 y 2022. Se comprometieron a finales de mayo de 2021, tras nueve meses de noviazgo, y rompieron en febrero del año siguiente. En agosto de 2021, la cantante Tini Stoessel generó especulaciones al decir en una reunión virtual: “Belinda está casada”, aunque la actriz lo desmintió entre risas en ese mismo momento.

Fridmann no explicó qué tendría que ver Belinda con un supuesto impedimento legal, ni en esa emisión ni en ninguna posterior.

La boda religiosa entre Ángela y Nodal ya tenía fecha y lugar. Ángela lo había dicho públicamente: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”. Nodal confirmó que sería en Zacatecas, en el rancho, “bien mexicanota”.

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Los planes se cayeron en abril, cuando el cantante explicó el motivo: “Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el carro. Es que está grave”. Pepe Aguilar, consultado por Ventaneando sobre el estado de su hija, esquivó el tema: “Mira, yo no soy vocero de Ángela. Pregúntale a Ángela”.

La historia detrás de la boda: de Roma a Morelos

(Jesus A. Aviles/ Infobae México)

Antes del matrimonio civil, hubo una ceremonia espiritual. El 29 de mayo de 2024, tras terminar un concierto en Ensenada, Nodal y Ángela abordaron un vuelo rumbo a Roma. La decisión la tomó el cantante en el avión: “En el avión dije: ‘Ella es mi amor verdadero, con ella me quiero morir’. Entonces le hablé al joyero, le hablé a un amigo y organicé una boda espiritual”, relató en entrevista con la periodista Adela Micha.

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La ceremonia se celebró sin que la familia de la novia fuera informada. Pepe Aguilar estaba de viaje en Japón. Según Ceriani, el productor comenzó a llamar insistentemente a su hija y al equipo de Nodal sin obtener respuesta: “Pepe estaba llamando desesperado al equipo de Nodal para decir: ‘¿Dónde demonios está mi hija?’ No solo no le avisaste, sino que el tipo estaba furioso, llamando todos los días a Roma para que le devolvieran a su niña”, afirmó el periodista en su canal.

Las primeras pistas de la ceremonia llegaron días después. El maquillista romano Stefano Comelli publicó en sus historias de Instagram un video arreglando a Ángela, con la descripción: “Mrs. @angela_aguilar_, fue un placer”. Durante ese mismo viaje, la cantante se tatuó las iniciales de Nodal en la mano izquierda con el tatuador Alessandro Capozzi, quien publicó un video con el texto: “Ella acaba de casarse aquí”.

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El detalle quedó sellado en otro clip musicalizado con “Without You” de The Kid Laroi: justo cuando la letra menciona la palabra “esposa”, Ángela levanta la mano y mira su anillo durante varios segundos.

El 24 de julio de 2024, la pareja formalizó su unión en el matrimonio civil celebrado en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Tequesquitengo, Morelos, con Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira como padrinos.

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En noviembre de 2024, tras especulaciones de que la boda había sido falsa, el director del Registro Civil de Morelos, Sergio Israel Macedo, fue categórico: “La boda es totalmente cierta y legal. La cual fue realizada en el municipio de Amacuzac ante la fe de un oficial del Registro Civil. Cumplieron con los requisitos de ley, hicieron sus pagos de derechos y está conforme a la ley”.

Macedo añadió que los contrayentes y testigos presentaron todos sus documentos, incluidos los análisis prenupciales.