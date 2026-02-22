México

Detienen a 15 personas vinculadas al crimen en Tapachula, Chiapas: droga, armas y vehículos son asegurados

En el operativo, trabajaron en coordinación diversas instituciones de seguridad

Guardar
Foto: X, @OHarfuch
Foto: X, @OHarfuch

Este domingo fueron detenidos 15 presuntos criminales en Tapachula, Chiapas, en un operativo interinstitucional, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que se aseguraron 15 armas largas, diversas dosis de droga y 9 vehículos.

En el operativo, trabajaron en conjunto la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP Chiapas), la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE Chiapas), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC Mexico) y la Fiscalía General de la República (FGR México).

Además, Harfuch agradeció a Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, su apoyo para la estrecha coordinación en materia de seguridad en la localidad.

Detienen en Chiapas a seis integrantes del Cártel de Sinaloa

Este sábado 21 de febrero, seis hombres fueron detenidos con armamento, drogas y equipos de radio en el municipio de Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas.

La Fiscalía General del Estado informó que los seis hombres (de los cuales cinco son originarios de Navolato, Sinaloa) refirieron su pertenencia al Cártel de Sinaloa.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detalló que fue durante patrullajes preventivos que realizaron la detención.

Los sujetos fueron identificados como Joel “N”, alias “El Chapo”; Isaac “N”, alias “El Diablo”; Noé “N”; David “N” y Daniel “N”, todos originarios del municipio sinaloense. Además, fue arrestado un hombre chiapaneco, de nombre Richard “N”.

Foto: SSP Chiapas
Foto: SSP Chiapas

La captura de los hombres se realizó sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez- Ciudad Cuauhtémoc, la cual derivó en el aseguramiento de los siguientes objetos ilícitos:

  • 3 armas largas calibre 7.62x39 mm con cargadores abastecidos
  • 4 armas largas calibre 9 mm con cargadores abastecidos
  • 322 cartuchos calibre 7.62x39 mm
  • Un chaleco balístico y siete accesorios balísticos
  • 10 cargadores para arma corta
  • 13 cargadores para arma larga
  • 36 bolsas de plástico con presunta cocaína
  • Un cuchillo y un porta placa color negro
  • Dinero en efectivo
  • 68 ponchallantas
  • 5 radios de comunicación
  • Un candado de mano
  • 14 teléfonos celulares
  • 1 dron

En la acción también fueron asegurados cuatro vehículos: una camioneta Toyota Tacoma color naranja; un Nissan Tiida color gris; una Honda CR-V color blanca y una Dodge Journey color gris, esta última con reporte de robo vigente en el estado de Tabasco.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados.

Temas Relacionados

crimendetencionesChiapasOmar García HarfuchFGRSSPCSemarMarinaSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza conmueven al recordar con amor a Chespirito

En el aniversario 97 del natalicio de Roberto Gómez Bolaños, ambas actrices compartieron mensajes que subrayan la huella emocional y artística del comediante en sus vidas

María Antonieta de las Nieves

Presupuesto Participativo 2026-2027: requisitos y pasos para registrar tu proyecto en CDMX

IECM invita a ciudadanía, niñas, niños y adolescentes a inscribir propuestas hasta el 24 de febrero

Presupuesto Participativo 2026-2027: requisitos y

Luna de Sangre en marzo 2026: cuándo y hora exacta para ver el eclipse total que pintará el cielo de rojo en México

Este evento será visible desde cualquier punto del país y no volverá a repetirse hasta 2028

Luna de Sangre en marzo

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de entre 19 y 30 años fueron halladas muertas en pozos en Celaya, Guanajuato

Eran jóvenes de Celaya, ciudad ubicada a menos de 20 kilómetros de los lugares donde finalmente se encontraron sus restos

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de

Sarampión en México, expertos alertan por Mundial 2026 y refuerzan llamado a vacunación

Secretaría de Turismo estima que 5.5 millones de visitantes arribarán al país por la justa deportiva

Sarampión en México, expertos alertan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Grupo Codificado, agrupación

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Asesinan a balazos a joven motociclista de 17 años en Culiacán

Enfrentamiento entre agentes ministeriales y civiles armados deja tres agresores abatidos y dos detenidos

Atacan a balazos barbería de León, Guanajuato: reportan dos personas muertas y cuatro heridas

Sentencian a ex agentes federales por homicidio: afirmaron que detenido murió por una caída

ENTRETENIMIENTO

Quién es Grupo Codificado, agrupación

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno a un año de su muerte por su testamento y no dejar a su hija asegurada

Arremeten contra Jesse & Joy tras posponer concierto de último minuto en Querétaro

Shakira gratis en CDMX: objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Zócalo

Filtran nombres de los participantes de Juego de Voces 2026, programa conducido por Angélica Vale

DEPORTES

Larcamón se rinde ante Charly

Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol de último minuto contra Chivas: “Es muy inteligente”

Chivas vs Cruz Azul: Milito pide calma tras perder el invicto: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: así quedó definido el camino rumbo a la final del torneo

AZ Almaar vs Sparta Rotterdam: a qué hora y dónde ver en México a Mateo Chávez en la Eredivisie

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis