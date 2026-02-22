Detienen a 15 personas vinculadas al crimen en Tapachula, Chiapas: droga, armas y vehículos son asegurados

Foto: X, @OHarfuch

Este domingo fueron detenidos 15 presuntos criminales en Tapachula, Chiapas, en un operativo interinstitucional, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que se aseguraron 15 armas largas, diversas dosis de droga y 9 vehículos.

En el operativo, trabajaron en conjunto la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP Chiapas), la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE Chiapas), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC Mexico) y la Fiscalía General de la República (FGR México).

Además, Harfuch agradeció a Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, su apoyo para la estrecha coordinación en materia de seguridad en la localidad.

Detienen en Chiapas a seis integrantes del Cártel de Sinaloa

Este sábado 21 de febrero, seis hombres fueron detenidos con armamento, drogas y equipos de radio en el municipio de Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas.

La Fiscalía General del Estado informó que los seis hombres (de los cuales cinco son originarios de Navolato, Sinaloa) refirieron su pertenencia al Cártel de Sinaloa.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detalló que fue durante patrullajes preventivos que realizaron la detención.

Los sujetos fueron identificados como Joel “N”, alias “El Chapo”; Isaac “N”, alias “El Diablo”; Noé “N”; David “N” y Daniel “N”, todos originarios del municipio sinaloense. Además, fue arrestado un hombre chiapaneco, de nombre Richard “N”.

Foto: SSP Chiapas

La captura de los hombres se realizó sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez- Ciudad Cuauhtémoc, la cual derivó en el aseguramiento de los siguientes objetos ilícitos:

3 armas largas calibre 7.62x39 mm con cargadores abastecidos

4 armas largas calibre 9 mm con cargadores abastecidos

322 cartuchos calibre 7.62x39 mm

Un chaleco balístico y siete accesorios balísticos

10 cargadores para arma corta

13 cargadores para arma larga

36 bolsas de plástico con presunta cocaína

Un cuchillo y un porta placa color negro

Dinero en efectivo

68 ponchallantas

5 radios de comunicación

Un candado de mano

14 teléfonos celulares

1 dron

En la acción también fueron asegurados cuatro vehículos: una camioneta Toyota Tacoma color naranja; un Nissan Tiida color gris; una Honda CR-V color blanca y una Dodge Journey color gris, esta última con reporte de robo vigente en el estado de Tabasco.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados.