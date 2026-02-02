Desarticulan laboratorio de metanfetamina en Baja California capaz de generar media tonelada de droga al mes

El lugar fue detectado en Ensenada (Facebook/Marina Del Pilar)

Agentes de seguridad realizaron la desarticulación de un laboratorio clandestino de metanfetamina en Baja California. De acuerdo con los registros de las autoridades, suman nueve instalaciones dedicadas a la producción de narcóticos en el periodo de un año.

La gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda, detalló que el sitio, ubicado en el municipio de Ensenada, tenía la capacidad de producir entre 50 y 100 kilogramos de droga sintética a la semana. Es decir, entre 200 y 500 kilos de droga al mes.

“Con esta acción, suman ya nueve laboratorios desmantelados en un periodo de un año, gracias a la labor coordinada entre fuerzas federales y estatales”, compartió la mandataria en sus redes sociales el 2 de febrero.

El material compartido por Marina del Pilar muestra a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), algunos de ellos portando trajes especiales para manipular sustancias, en la zona de terracería donde fue hallado el laboratorio.

Parte de lo hallado en el lugar (Facebook/Marina del Pilar)

Durante el aseguramiento también participaron elementos de seguridad estatal. Si bien el reporte de la gobernadora no detalla la fecha en la que el sitio fue asegurado, una publicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California del 29 de enero informa sobre el hallazgo de un supuesto laboratorio en Ensenada.

Bidones, tambos y fosas sépticas: lo hallado en el lugar

“El sitio fue detectado durante recorridos preventivos en las inmediaciones de San Matías, donde se aseguraron contenedores, tanques y sustancias químicas posiblemente relacionadas con la producción de droga”, se puede leer en el informe de las autoridades en X.

Mientras que en los registros de la institución de seguridad estatal, se puede leer que en el lugar había bidones, tambos, tanques de gas, fosas sépticas y diversas sustancias y materiales químicos. Lo anterior sin que fueran detalladas cantidades.

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) contaron con el apoyo de autoridades locales, además de que intercambiaron información con la oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la detección del laboratorio clandestino.

Agentes de seguridad en el sitio (Facebook/Marina del Pilar)

No fueron reportadas personas detenidas que pudieran estar relacionadas con el sitio donde se preparaba droga sintética. Tras el hallazgo, el sitio fue asegurado y acordonado para que las autoridades correspondientes realicen los actos periciales necesarios y así conocer la cantidad y tipo de sustancias aseguradas.

Exesposo de Marina del Pilar niega nexos con el crimen organizado

En otras acciones, el pasado 28 de enero Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, compartió un video en el que niega los presuntos nexos criminales por los que se le ha señalado.

Lo anterior luego de que la propia mandataria confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una investigación en contra del hombre.