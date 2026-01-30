Procesan a sujeto que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina en un auto en Sonora

El hombre fue detenido en San Luis Río Colorado (Guardia Nacional)

Fue vinculado a proceso un hombre al que le fueron asegurados más de 200 kilogramos de droga en Sonora debido a su presunta responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina, marihuana y fentanilo.

El 29 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la situación jurídica de José “N”, quien fue capturado en el municipio de San Luis Río Colorado y quien actualmente está bajo la medida de prisión preventiva.

Fueron elementos de la Guardia Nacional los que capturaron al hombre que llevaba poco más de 225 kilos de narcóticos. De manera especifica los uniformados incautaron:

Foto: Gabinete de Seguridad

211 kilos 20 gramos 800 miligramos de metanfetamina

13 kilos 452 gramos 900 miligramos de marihuana

963 gramos 800 miligramos de fentanilo

Juan “N” será recluido en el CERESO de Mexicali, Baja California, ala menos hasta que se cumpla el plazo de cuatro meses que fue dictado por un juez para las averiguaciones en el caso.

Detenido con más de 200 kilos de droga en Sonora

La Vocería de la Guardia Nacional informó la detención de dicho sujeto el pasado 15 de enero. Fue en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Estación Doctor” que los agentes arrestaron al hombre hoy procesado.

Además, en dicha ocasión el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la incautación de más de 200 kilos de metanfetamina.

El hombre procesado (FGR)

El funcionario detalló que la droga fe hallada en un vehículo proveniente de Culiacán, Sinaloa, y que pretendía llegar hasta Mexicali, Baja California, con la finalidad de poner a la venta millones de dosis de droga.

Añadió que, en otras acciones realizadas en Sinaloa, elementos militares deshabilitaron 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Fueron hallados 16 mil 486 litros y 75 kilos de sustancias químicas.

Incautan cargamento de cocaína en San Luis Río Colorado

Mientras que en hechos más recientes, el 28 de enero la Mesa de Seguridad de Sonora informó sobre la incautación de un cargamento de cocaína también en Estación Doctor.

“Personal del Ejército Mexicano aseguró un cargamento de 165 kilos de cocaína en el Puesto Militar de Seguridad “Estación Doctor”, en SLRC", se puede leer en el breve informe de las autoridades compartido en redes sociales.

En el material compartido por la Mesa de Seguridad puede verse que los diversos paquetes con la droga estaban escondidos en la parte trasera de un vehículo de color blanco con rótulos: MARTBE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA SAN FRANCISCO XICALTONGO. No fueron reportadas personas detenidas por las acciones referidas.