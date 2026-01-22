México

Marina del Pilar confirma investigación de la FGR en contra de su exesposo, Carlos Torres: “Confiamos en el trabajo de la Fiscalía”

El exfuncionario honorífico de Baja California es señalado por presuntas relaciones con Los Rusos, vinculados al Cártel de Sinaloa

La gobernadora de Baja California confirmó que la FGR investiga a su exesposo, Carlos Torres. Crédito: Facebook/Marina del Pilar

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por su presunta participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, en la que estaría involucrado junto a su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

La denuncia implica, además, pagos mensuales de 150 mil dólares que habría recibido de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública en Mexicali, para permitir la operación de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, en la región, así lo dio a conocer N+ Focus.

Marina del Pilar reconoce conocer el expediente

Durante su conferencia matinal este 21 de enero de 2026 en Tijuana, Marina del Pilar Ávila Olmeda admitió que tenía conocimiento previo del caso abierto por la FGR contra su exesposo.

“¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos. Ustedes también la conocían: se trata del mismo tema de aproximadamente hace un mes, mes y medio, donde salieron unos citatorios filtrados y demás que estuvieron en medios de comunicación”, señaló la mandataria estatal.

La gobernadora reiteró lo ya dado a conocer por su exesposo, que la investigación se basa en una denuncia anónima y subrayó que la Fiscalía General de la República mantiene la responsabilidad de atender cualquier acusación, incluso aquellas de este tipo. La carpeta detalla el presunto pago de sobornos que habría permitido la operación del grupo criminal, Los Rusos, vinculado al Cártel de Sinaloa.

Marina del Pilar reiteró su respaldo a la actuación de la FGR y a la seriedad del proceso. Recordó que su expareja ya había fijado postura pública y afirmó: “Pues la Fiscalía está haciendo su trabajo, confiamos en el trabajo de la Fiscalía y... Confío en la Fiscalía General de la República y confiamos en que se va a llevar a cabo una investigación seria, responsable, para esclarecer cualquier situación”.

Marina del Pilar confirmó la
Marina del Pilar confirmó la investigación en contra de su exesposo, Carlos Torres. (Foto: redes sociales)

Carlos Torres minimiza acusación por ser “anónima”

Este miércoles Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitió una carta en el que reconoció la existencia de una investigación en su contra por parte de la FGR y, en su declaración, intentó restar importancia al proceso al señalar que se trata de “una denuncia anónima”.

En su misiva dirigida a los medios, Torres Torres afirmó que la indagatoria de la FGR “no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro”, aunque no negó la existencia de la investigación difundida por el medio mexicano.

Ante la dimensión de la investigación el exfuncionario aseguró que está a su “total disposición para esclarecer estas calumnias anónimas: no tengo nada que ocultar”.

En líneas las acusaciones contra Carlos Torres Torres

  • La FGR lo investiga por presunta relación con tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
  • Se le acusa de recibir 150 mil dolares mensuales de Pedro Ariel Mendivil García para permitir las operaciones del grupo criminal Los Rusos en Baja California.
  • La denuncia se presentó ante la Fiscalía en junio de 2025.
  • También investigan a su hermano, Luis Alfonso Torres, por manejar dinero de manera ilegal a través de empresas fachada.

