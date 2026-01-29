“No soy el criminal que algunos creen”: Carlos Torres rechaza presuntos nexos con la delincuencia organizada

El exfuncionario asegura que las acusaciones en su contra se basan en rumores, suposiciones y una denuncia anónima.

Este martes, Carlos Torres Torres, exfuncionario estatal y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, difundió un video en redes sociales en el que rechazó los señalamientos que lo vinculan con presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada.

El mensaje se publica en un contexto de investigaciones federales abiertas desde 2025 y de creciente presión política sobre el Gobierno estatal.

En su posicionamiento, Torres aseguró que no es “el criminal que algunos han construido en redes” y afirmó que en los últimos días se han difundido versiones sin sustento, basadas —dijo— en rumores, suposiciones y una denuncia anónima.

Señaló que no busca confrontarse con la opinión pública ni responder a cada acusación, sino “dar la cara” y reiterar su disposición a colaborar con las autoridades.

El mensaje público y la defensa de Carlos Torres

En el video, Torres sostuvo que no está por encima de la ley y que, en caso de existir pruebas, estas deben presentarse conforme a derecho.

El ex esposo de la gobernadora de Baja California declara que no tiene nexos con el crimen organizado Crédito: Carlos Torres

Aseguró que colaborará con cualquier requerimiento de las autoridades y que confía en que la justicia se base en hechos verificables.

También cuestionó el carácter anónimo de la denuncia que dio origen a las investigaciones y sugirió que el contexto político podría influir en la difusión del caso.

En un tono personal, señaló el impacto que, dijo, tiene ser juzgado públicamente sin haber sido escuchado por una autoridad, y pidió tiempo para que las investigaciones se desarrollen y se esclarezcan los hechos.

El mensaje marca la primera respuesta directa de Torres tras semanas de señalamientos mediáticos y filtraciones sobre su situación legal.

Antecedentes de la investigación federal

Las acusaciones contra Carlos Torres no son recientes. De acuerdo con información difundida por diversos medios nacionales, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación el 11 de junio de 2025, derivada de una denuncia anónima.

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, es investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en Baja California. Credito:cuartoscuro

Las indagatorias se centran en su presunta participación en una red delictiva con operaciones en Baja California.

Torres, quien militó más de dos décadas en el PAN antes de incorporarse a Morena, ocupó un cargo honorífico dentro del Gobierno estatal como responsable de la oficina de proyectos estratégicos desde el inicio de la administración de Marina del Pilar en 2021.

Dejó esa posición el 3 de junio de 2025, días antes de que se conociera públicamente la investigación federal.

Existen versiones encontradas sobre si fue citado formalmente a declarar; mientras algunos reportes señalan que compareció en calidad de denunciado, su entorno ha negado que exista una imputación formal en su contra.

El impacto político y la postura de la gobernadora

La investigación ha tenido efectos directos en la esfera política de Baja California. Marina del Pilar Ávila confirmó a finales de 2025 su divorcio de Torres, ocurrido meses después del inicio de las indagatorias.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, mantiene distancia de las investigaciones contra su exesposo, confiando en la imparcialidad de la FGR. REUTERS/Jorge Duenes

No obstante, ha evitado deslindarse públicamente de su expareja y ha expresado confianza en que la FGR realizará una investigación rigurosa y sin tintes políticos.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, solicitó que la gobernadora se separe temporalmente del cargo para no interferir en las investigaciones, argumentando que Torres fue un colaborador cercano y operador político dentro de su administración.

¿De qué se acusa a Carlos Torres?

Según reportes periodísticos y filtraciones del expediente, Carlos Torres es investigado por presuntos delitos como:

Vínculos con la delincuencia organizada, presuntamente relacionados con el grupo conocido como Los Rusos .

Tráfico de armas , drogas y dinero, con operaciones en la frontera norte .

Extorsiones en aduanas de Baja California, mediante la retención de mercancías.

Lavado de dinero, a través de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos.

Hasta ahora, la FGR no ha informado sobre imputaciones formales ni resoluciones judiciales.

El caso permanece en etapa de investigación, mientras el video difundido este martes coloca nuevamente a Carlos Torres en el centro del debate público.