Oaxaca llega a la Ciudad de México para presentar las actividades de la Guelaguetza 2026

En el Museo de la Ciudad de México se anunciaron las actividades que habrá en la Guelaguetza 2026 (X / Salomón Jara Cruz)

El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se presentó en la Ciudad de México para anunciar las actividades que habrá en la Guelaguetza 2026, celebración que refleja la herencia ancestral y cultural del pueblo oaxaqueño en el mes de julio.

En el Museo de la Ciudad de México, el mandatario reunió a autoridades federales, estatales y capitalinas para subrayar que esta fiesta hecha por música, danza y color es la naturaleza de Oaxaca que cada año se congrega en el Cerro del Fortín para mostrar al mundo la grandeza de sus antepasados.

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“La Guelaguetza es muestra que la cultura no se desvanece con el tiempo, sino que persiste, permanece y florece, por lo que, en este mes de julio, el pueblo abrirá sus brazos a visitantes nacionales e internacionales, donde las delegaciones de las 16 culturas y pueblos afromexicanos compartirán con el mundo su riqueza”, destacó.

Ante la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza, la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora resaltó que “Estamos a 21 días del Mundial y esto es justamente lo que es México: grandeza histórica, cultural y gastronómica. El Mundial es una oportunidad para promocionar a México ante el mundo, y Oaxaca representa el crisol de las culturas. Queremos que quienes visiten nuestro país vivan la Guelaguetza, conozcan nuestras raíces y descubran por qué esta es una de las fiestas culturales más importantes del mundo".

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Salomón Jara Cruz presentó en la capital del país las actividades de julio, mes de la Guelaguetza 2026 (X/ Salomón Jara Cruz)

“Yo tuve la oportunidad de estar hace un año y justamente es fiesta, pero además es una oportunidad para conocer la historia de un gran pueblo. Son ocho regiones que transmiten alegría, que transmiten colorido, que transmiten lo que es nuestra patria. Hoy no solo son 50 delegaciones, es todo un estado que en el mes de julio vende, promociona, pero sobre todo grita ante el mundo entero: la historia y la cultura de nuestros pueblos son nuestras raíces”, enfatizó.

Por su parte, Saymi Pineda Velasco, secretaria de Turismo estatal, especificó que los días 20 y 27 de julio se realizará el Lunes del Cerro y su Octava de 10:00 y 17:00 horas para sus cuatro presentaciones.

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Dentro de esta celebración se desarrollarán más de 140 actividades inclusivas, culturales, gastronómicas, deportivas y turísticas, entre ellas se encuentran los Convites para el 1, 10 y 11 de julio y las Calendas Culturales el 18 y 25, los cuales recorrerán las principales calles y avenidas de la capital.

Oaxaca llegó a la Ciudad de México para invitar al público asistir a la Guelaguetza 2026 (Salomón Jara Cruz)

Asimismo, la máxima fiesta de las y los oaxaqueños contará con actividades inclusivas como la Guelaguetza de Personas Mayores “Toz Nakchho” y el Tianguis Gastronómico “Desde mis raíces con sus sabores”, impulsados por el Sistema DIF Oaxaca. En cuanto a actividades económicas se refiera, destacan expos artesanales de comunidades oaxaqueñas, el Festival de los Moles y la Feria del Mezcal.

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Las actividades deportivas también forman parte de la identidad oaxaqueña, por eso se desarrollará el Maratón Internacional Guelaguetza 2026, la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026 y el Tercer Torneo Internacional de Pelota Mixteca. Asimismo, se llevarán a cabo expresiones artísticas y culturales con la presentación de 16 delegaciones culturales, Concierto de Muchas Voces y participación de hablantes de diversas lenguas de la entidad.

Mujer de Oaxaca presente en la invitación a la Guelaguetza 2026 (X/ Salomón Jara Cruz)

En las dos semanas correspondientes al Lunes del Cerro y su Octava, se prevé el arribo de 149 mil turistas, con una derrama de más 668 millones de pesos y una ocupación hotelera del 83 por ciento. La Guelaguetza 2026 se celebrará del 1 al 30 de julio en el estado de Oaxaca.

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